Lundi 19 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 13:26:16

- تم بعد ظهر اليوم الافراج عن 3 شبان من مشجعى الافريقي تم ايقافهم على خلفية الشعار الذي تم رفعه في المدرّجات خلال نهائي كأس تونس، وهم كلّ من حمزة دبيبي وصبري عطواني ويوسف موسى (17 سنة).