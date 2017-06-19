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Justice

الافراج عن 3 شبان من مشجعى الافريقي

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - تم بعد ظهر اليوم الافراج عن 3 شبان من مشجعى الافريقي تم ايقافهم على خلفية الشعار الذي تم رفعه في المدرّجات خلال نهائي كأس تونس، وهم كلّ من حمزة دبيبي وصبري عطواني ويوسف موسى (17 سنة).






Publié le:2017-06-19 13:26:16

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2 de 2 commentaires pour l'article 144267

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 19 Juin 2017 à 13h 11m |           
حرية الرأي حق يكفله الدستور!!!
غالبية الشعب التونسي تتعاطف مع قطر وترفض الحصار من دول مستبدة وظالمة!!!

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 19 Juin 2017 à 12h 40m |           
FairPlay - loin du Bolitik....FairPlay - loin du Bolitik

الحرية لتونس الحرة المستقلة وللأحرار حمزة دبيبي وصبري عطواني ويوسف موسى

FairPlay - loin du Bolitik....FairPlay - loin du Bolitik





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