Publié le:2017-06-19 13:26:16
الافراج عن 3 شبان من مشجعى الافريقي
Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - تم بعد ظهر اليوم الافراج عن 3 شبان من مشجعى الافريقي تم ايقافهم على خلفية الشعار الذي تم رفعه في المدرّجات خلال نهائي كأس تونس، وهم كلّ من حمزة دبيبي وصبري عطواني ويوسف موسى (17 سنة).
Publié le:2017-06-19 13:26:16
Publié le:2017-06-19 13:26:16
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