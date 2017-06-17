رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتابع مباراة نهائي كاس تونس

Samedi 17 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-17 20:39:25

- تابع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مساء اليوم بملعب رادس مباراة الدور النهائي لكاس تونس التي فاز بها النادي الافريقي على حساب اتحاد بنقردان بنتيجة 1/صفر.وتولى رئيس الجمهورية اثر نهايتها تسليم رمز كاس تونس لصابر خليفة قائد فريق النادي الافريقي المتوج بكاس تونس.وحضر حفل تسليم الكاس وتوزيع الميداليات على طاقم حكام المباراة ولاعبي ومسيري الفريقين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء.واثر تسلم رمز الكاس احتفل لاعبو النادي الافريقي بالكاس وجابوا الملعب وسط تشجيعات الجماهير التي رابطت بمدارج الملعب لتحية اللاعبين بعد تتويجهم بلقب الكاس للمرة الثانية عشرة في تاريخ النادي.