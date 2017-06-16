أولمبيك ليون الفرنسي يتعاقد مع البرازيلي فرناندو مارسال لأربعة مواسم

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 10:58:51

- أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي امس الخميس عن تعاقده مع المدافع البرازيلي "فرناندو مارسال" قادما من بنفيكا البرتغالي لأربعة مواسم مقابل 5ر4 مليون يورو.واكد النادي الفرنسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية مساء امس إن " مارسال (28 عاما) يعد أحد اكتشافات نادي غانغون الموسم الماضي حيث لعب له على سبيل الإعارة من بنفيكا ".وأضاف البيان أن اللاعب اختير " في المركز الثاني بقائمة أفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي وكان محل اهتمام أندية عديدة فرنسية وخارجية".ومن جانبه أكد مسؤول التعاقدات بالنادي الفرنسي "فلوريان موريس" أن "مارسال لاعب مهم ومدافع متكامل ويمتلك إمكانيات دفاعية كبيرة".تجدر الإشارة إلى أن مارسال نشأ في صفوف غريميو البرازيلي وبدأ مسيرته الاحترافية في صفوف غواراتينجيتا الذي يلعب حاليا في بطولة الدرجة الثالثة البرازيلية ورحل إلى أوروبا وعمره 20 عاما في 2010 عبر بوابة "تورينسي" البرتغالي.ر- م ف