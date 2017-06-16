Radio Babnet Tunisie  On Air: Kadhem Essaher - Abaret-El-Shat  
Sport

أولمبيك ليون الفرنسي يتعاقد مع البرازيلي فرناندو مارسال لأربعة مواسم

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي امس الخميس عن تعاقده مع المدافع البرازيلي "فرناندو مارسال" قادما من بنفيكا البرتغالي لأربعة مواسم مقابل 5ر4 مليون يورو.

واكد النادي الفرنسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية مساء امس إن " مارسال (28 عاما) يعد أحد اكتشافات نادي غانغون الموسم الماضي حيث لعب له على سبيل الإعارة من بنفيكا ".
وأضاف البيان أن اللاعب اختير " في المركز الثاني بقائمة أفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي وكان محل اهتمام أندية عديدة فرنسية وخارجية".
ومن جانبه أكد مسؤول التعاقدات بالنادي الفرنسي "فلوريان موريس" أن "مارسال لاعب مهم ومدافع متكامل ويمتلك إمكانيات دفاعية كبيرة".
تجدر الإشارة إلى أن مارسال نشأ في صفوف غريميو البرازيلي وبدأ مسيرته الاحترافية في صفوف غواراتينجيتا الذي يلعب حاليا في بطولة الدرجة الثالثة البرازيلية ورحل إلى أوروبا وعمره 20 عاما في 2010 عبر بوابة "تورينسي" البرتغالي.
ر- م ف



Publié le:2017-06-16 10:58:51

festival-96c898dc39325e3d5465a10ffca52440-2017-06-16 10:58:51
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144145



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12301,5

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75790 DT        1$ =2,44656 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   854,2 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144145 521|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires