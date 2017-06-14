فرنسا تهزم انقلترا وديا 3-2

Mercredi 14 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 10:51:56

- فازت فرنسا، التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 46، على انقلترا بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة دولية ودية على ملعب ستاد دو فرونس، بحضور جمهور غفير قدر بحوالي 80 ألف متفرج، تقدمه رئيس فرنسا الجديد ايمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.ومنح عثمان ديمبيلي الفوز لفرنسا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78، بعد أن سجل زميلاه صامويل أومتيتي وجبريل سيديبي في الدقيقتين 22 و43 على التوالي.وافتتح هاري كاين باب التسجيل لانقلترا في الدقيقة التاسعة بعد هجمة منسقة استغل خلالها تمريرة عرضية من رحيم ستيرلينغ وتابعها في الشباك، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 48.وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان تغييرات عدة على تشكيلته الأساسية، التي خاضت مباراة السويد ضمن تصفيات مونديال روسيا 2018، حيث أبقى انطوان غريزمان وديميتري باييت ولوران كوسييلني بمقاعد البدلاء، في حين شارك الثنائي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي في خط المقدمة للمنتخب الفرنسي، حيث تألق هذا الثنائي بشكل لافت وشكل خطورة كبيرة عل مرمى منتخب انجلترا.وسبق انطلاق المباراة تكريم ضحايا الهجمات الإرهابية بمانشستر ولندن.ر/إص