الاتحاد الافريقي لكرة السلة يقترح على تونس استضافة افروباسكيت 2017

Mardi 13 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-13 20:04:21

- عرض الاتحاد الافريقي لكرة السلة على الجامعة التونسية للعبة استضافة النسخة القادمة للبطولة الافريقية للامم (افروباسكيت 2017) خلال شهر سبتمبر المقبل بعد تراجع انغولا ومن قبلها الكونغو عن تنظيمها حسب ما افاد به "وات" مصدر من الجامعة اليوم الثلاثاء.واضاف نفس المصدر ان الاتحاد الافريقي لكرة السلة منح الجامعة التونسية مهلة حتى يوم غد الاربعاء لتقديم موقفها النهائي بخصوص احتضان البطولة الافريقية للامم مشيرا الى ان الجامعة احالت هذا المقترح لوزارة شؤون الشباب والرياضة للنظر فيه من جميع جوانبه خاصة على المستوى المالي على اساس انه يتعين توفير مبلغ 500 الف دولار لاقتناء حق تنظيم المسابقة القارية من الاتحاد الافريقي.يذكر ان تونس كانت قد احتضنت النسخة الاخيرة من الافروباسكيت عام 2015.وتجدر الاشارة الى ان المنتخبات المتاهلة الى النهائيات القارية هي نيجيريا حاملة اللقب، تونس، المغرب، السنغال، مالي، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، مصر، أوغندا، أنغولا، الكاميرون، جنوب إفريقيا، الموزمبيق، جمهورية افريقيا الوسطى بالإضافة إلى غينيا ورواندا اللتين استفادتا من بطاقتي دعوة من طرف الاتحاد الافريقي لكرة السلة.ر-امين