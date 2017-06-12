تونس تحتضن كأس العالم لكرة القدم المصغرة من 06 إلى 15 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا

Lundi 12 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 20:04:43

- على إثر إجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة يوم امس الاحد بمدينة "بيرنو" التشيكية تقرر رسميا وبالإجماع المصادقة على إختيار تونس لاحتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم المصغرة في نسختها الثانية وذلك من 06 إلى 15 أكتوبر 2017 وجاء على موقع وزارة شؤون الشباب والرياضة على فايسبوك انه تم تحديد عدد المنتخبات المشاركة (24 منتخبا) وستكون موزعة كالآتي من قارة أمريكا أمريكا والمكسيك والأرجنتين والشيلي من قارة أوروبا كازاخستان وألمانيا ورومانيا وتشيكيا والمجر والبوسنة وإسبانيا وروسيا وانقلترا من قارة إفريقيا تونس وليبيا والصومال وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار والسينغال من قارة آسيا الهند وأندونيسيا والعراق ولبنان وأستراليا.