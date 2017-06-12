تصفيات كاس امم افريقيا 2019 (تونس/ مصر 0/1) - هزيمة الفراعنة تخلف خيبة امل كبيرة في الصحافة المصرية

Lundi 12 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 12:21:11

- اعربت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين عن "خيبة املها" على اثر "الهزيمة المفاجئة" لمنتخب الفراعنة مساء امس بملعب رادس امام نظيره التونسي بنتيجة صفر/1 لحساب الجولة الاولى (المجموعة 10) لتصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم "الكامرون 2019" بهدف سجله طه ياسين الخنيسي في د48.وحملت الصحف والمواقع الالكترونية في مجملها المدرب الارجنتيني هكتور كوبر وعدد من اللاعبين مسؤولية الخسارة مشددة بالخصوص على ان " المنتخب التونسي استحق الانتصار عن جدارة وحصد النقاط الثلاث " ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الصادرة اليوم الاثنين عن المدرب الأرجنتيني كوبر " خيبة امله الشديدة إثر الهزيمة التي مني بها الفريق أمام مضيفه التونسي" حيث شدد على ان " جميع اللاعبين لم يظهروا على حقيقة مستواهم .. وان أهم أسباب الهزيمة أمام تونس تعود لسوء التمركز على أرضية الملعب وفقدان التناغم بين الخطوط الثلاثة .. وكذلك افتقاد السرعة المطلوبة في التحول من الدفاع الى الهجوم... " وعن تأثير الهزيمة على مشوار الفريق في التصفيات قال كوبر " الخسارة أمام تونس لا تعني النهاية فلا يزال هناك خمس جولات مقبلة في مشوار التصفيات ونتائجها كفيلة بتغيير الأوضاع داخل المجموعة".واختتم تصريحاته بالقول " اتحمل مسؤولية الهزيمة ... فهناك أخطاء أنا المسؤول عن وقوعها ... لكن لايزال مشوار التصفيات طويلًا ولدي ثقة في قدرة الفراعنة على العودة من جديد خلال الجولات المقبلة".وعلى الصفحات الرياضية لجريدة "الوطن" انتقد أحمد حسام "ميدو" اللاعب الدولي السابق والمدير الفني لوادي دجلة " الأداء الذي قدمه المنتخب المصري امام تونس" قائلا " هذه اسوا مباراة لعبها الفريق في عهد كوبر".ورفض "ميدو" في المقابل ان يستغل البعض النتيجة من أجل الإطاحة بالجهاز الفني للفراعنة موضحا " سيكون من المعيب ان يستغل البعض نتيجة المباراة والاداء لذبح الجهاز الفني واللاعبين قبل مرحلة مهمة جدا لمنتخبنا في تصفيات كاس العالم 2018" داعيا بالمناسبة " الاطار الفني لتدارك الأخطاء التي وقع فيها قبل مواجهتي أوغندا المصيريتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 .. وهو الحلم الذي ينتظر ملايين المصريين تحقيقه" حسب قوله.وتحت عنوان " وزير الرياضة يواسي لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة امام تونس" نقلت جريدة "الوفد" في تقرير مصور من تونس اثار الهزيمة المفاجئة التي مني بها زملاء محمد صلاح مشيرة الى ان " المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري حرص على مواساة لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة في الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية قائلة بالخصوص " طالب عبد العزيز لاعبي المنتخب بنسيان الخسارة والتركيز في مباراتي أوغندا بتصفيات كأس العالم حيث تقام في الفترة من 28 أوت وحتى 5 سبتمبر المقبل" وفي مقال بعنوان "موقعة رادس تكتب شهادة بقاء معلول في الاهلي" شددت جريدة "اليوم السابع" المصرية على " المستوى الجيد للغاية الذى ظهر به الدولى التونسى على معلول لاعب الأهلى مع منتخب بلاده أمام مصر ... ما اثار ردود أفعال قوية داخل الشارع الكروى على وجه العموم وبين جدران القلعة الحمراء بصفة خاصة.. " واضافت اليوم السابع " علي معلول قدّم عرضاً جيداً أمام الفراعنة بملعب رادس .. وكان له دور مؤثر فى قيادة بلاده لفوز ثمين بهدف نظيف حصدت به نسور قرطاج أول ثلاث نقاط فى مشوار تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء "اشادتهم بمستوى على معلول" مشيرة الى ان " صفحات الأهلاوية وكذلك نجوم القلعة الحمراء السابقين اكدوا على ضرورة الإبقاء على معلول وعدم الاستغناء عنه فى انتقالات الصيف الجارية".وختمت الصحيفة بالقول " بات بقاء على معلول فى الأهلى قراراً شبه نهائى خاصة أنه مُقيّد فى قائمة الفريق الأفريقية وسيخسر الأحمر كثيراً في حال رحيله .. ولن يوافق مسؤولو القلعة الحمراء على رحيل اللاعب إلا إذا أصر الأخير على مُغادرة النادى سواء للاحتراف الخارجى أو فى صورة عثور حسام البدرى على مهاجم أجنبى مُتميّز قد يضطر وقتها للاستغناء عن معلول لضم هذا المهاجم وإن كان هذا الاقتراح سيُثير غضب كثير من الأهلاوية...".ر- م ف