Lundi 12 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 16:02:06

- أعطيت مساء الاحد بقصر قبة النحاس بمنوبة اشارة انطلاق فعاليات الدورة 18 لمهرجان المدينة بمنوبة الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في غياب هيئة مديرة للمهرجان منذ الدورة 16 وببرمجة حافظت فيها المندوبية على الطابع الطربي والصوفي وعلى التنوع.السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي يتواصل إلى 18 جوان الجاري كانت مع اغاني عمالقة الطرب والتي اداها الفنان التونسي محمد الجبالي في فضاء القصر الأثري القديم الذي اصبح بالجهة رمز الطرب والفن الاصيل وقبلة سمار ليالي رمضان ,حيث قدم الجبالي مجموعة من الاغاني الطربية الشرقية لمحمد عبد الوهاب وام كلثوم ووديع الصافي والعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ .وتتواصل فعاليات المهرجان حسب ما صرحت به المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية صلوحة الاينوبلي مراسلة وات بالجهة يوم الإثنين 12جوان بعرض فنّي خاص بالقدود الحلبية والموشّحات مع مجموعة شيوخ سلاطين الطرب وذلك بفضاء قصر قبّة النحاس بمنّوبة ثم عرض في الإنشاد الصوفي لمجوعة " ليالي الغفران "وذلك بفضاء مركز رعاية المسنّين بمنّوبة في سهرة ليلة 13 جوان الجاري وذلك في بادرة لتمكين نزلاء مركز المسنين ممن حرمتهم ظروف الحياة من الدفء العائلي من فرصة الاستمتاع بأجواء المهرجان .كما سيكون الموعد يوم 14جوان الجاري مع عرض موسيقي للثنائي أنيس لطيف وهو موهبة شابة عرف بأدائه للون الغنائي التونسي و نجمة برنامج نجم الخليج 2011 أميرة فيما ستخصص سهرة يوم 15 جوان الجاري لدرر المالوف التونسية بطبوعه الاندلسية وذلك بعرض " مالوف وأغان تونسيّة" مع مجموعة الرشيديّة بفضاء القصر بمنّوبة الوسطى .واضافت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ان الاجواء الرمضانية تتواصل بعرض صوفي بفضاء القصر بمنّوبة الوسطى يوم 16 جوان مع المنشد أحمد جلمام ثم بعرض غنائي للفنان شريف علوى في سهرة 17 جوان حيث سيكون لرواد المهرجان موعد مع الموروث الغنائي والشعبي لجزيرة جربة و مجموعة من الأغاني التراثية التي عرفت بها الجزيرة وذلك بمشاركة فرقة رمال جربة و الفنان رضا الرغي و الفنانة هند التركي لتكون سهرة الاختتام مع مجموعة نجم سوبر ستار الفنّان أيمن لسيق بفضاء قصر قبّة النحاس بمنّوبة وذلك مساء يوم 18 جوان الجاري .واشارت الاينوبلي ان المندوبية الجهوية حرصت على تنويع برمجة الدورة الحالية لتستجيب لجميع الاذواق مؤكدة أنها ستعمل في الفترة المقبلة على تركيز هيئة خاصة لمزيد اشعاع المهرجان وتأثيثه بافضل العروض الفنية و المسرحية و غيرها ن ع