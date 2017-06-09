صحف تركية: باكستان تقرر إرسال 20 ألف جندي لقطر

Vendredi 09 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-09 11:49:58

- قالت مواقع تركية إن باكستان قررت إرسال آلاف الجنود إلى قطر بعد قرار مماثل اتخذته أنقرة أول أمس للوقوف بوجه قرار عزل قطر.وأوضحت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة التركية أن باكستان تتوقع أكثر من 20 ألف جندي للتمركز في قطر مشيرة إلى أن هذا القرار مبني على أساس الاتفاقية العسكرية بين أنقرة وإسلام آباد.وكان البرلمان التركي مرر بشكل سريعا قرار يسمح بإرسال تشكيلات عسكرية إلى قطر بناء على الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2014 للتمركز في القاعدة التركية هناك.ويوجد حاليا في قطر 200 عسكري في القاعدة التركية يعملون كمستشارين وسط توقعات بأن ترسل أنقرة من 3 -5 آلاف جندي.وتشهد العلاقة الباكستانية السعودية توترا منذ عام 2015 بعد انطلاق الهجوم على اليمن بعد رفض الباكستانية الانضمام للتحالف الذي تقوده السعودية.وبدد الرفض الباكستاني فيه حينه آمال السعودية في الحصول على دعم عسكري كبير من خارج المنطقة لخوض الحرب ضد الحوثيين.وكانت السعودية طلبت من باكستان إمدادها بسفن وطائرات وقوات في حملتها لكن البرلمان أقر قانونا يرفض المشاركة ويدعو الأطراف في اليمن لحل خلافاتهم سلميا ويشدد على التزام إسلام آباد بالحيادية لتتمكن من لعب دور دبلوماسي وقائي لإنهاء الأزمة.