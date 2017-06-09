Radio Babnet Tunisie  On Air: Fayza Ahmed - Yamma Al 7amar Al Babb  
Monde

صحف تركية: باكستان تقرر إرسال 20 ألف جندي لقطر

Vendredi 09 Juin 2017
وكالات - قالت مواقع تركية إن باكستان قررت إرسال آلاف الجنود إلى قطر بعد قرار مماثل اتخذته أنقرة أول أمس للوقوف بوجه قرار عزل قطر.

وأوضحت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة التركية أن باكستان تتوقع أكثر من 20 ألف جندي للتمركز في قطر مشيرة إلى أن هذا القرار مبني على أساس الاتفاقية العسكرية بين أنقرة وإسلام آباد.

وكان البرلمان التركي مرر بشكل سريعا قرار يسمح بإرسال تشكيلات عسكرية إلى قطر بناء على الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2014 للتمركز في القاعدة التركية هناك.

ويوجد حاليا في قطر 200 عسكري في القاعدة التركية يعملون كمستشارين وسط توقعات بأن ترسل أنقرة من 3 -5 آلاف جندي.


وتشهد العلاقة الباكستانية السعودية توترا منذ عام 2015 بعد انطلاق الهجوم على اليمن بعد رفض الباكستانية الانضمام للتحالف الذي تقوده السعودية.

وبدد الرفض الباكستاني فيه حينه آمال السعودية في الحصول على دعم عسكري كبير من خارج المنطقة لخوض الحرب ضد الحوثيين.

وكانت السعودية طلبت من باكستان إمدادها بسفن وطائرات وقوات في حملتها لكن البرلمان أقر قانونا يرفض المشاركة ويدعو الأطراف في اليمن لحل خلافاتهم سلميا ويشدد على التزام إسلام آباد بالحيادية لتتمكن من لعب دور دبلوماسي وقائي لإنهاء الأزمة.

Publié le:2017-06-09 11:49:58

festival-b062be485e7aa631b36f9c1ad1e5e113-2017-06-09 11:49:58
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 143854

Oceanus  (Spain)  |Vendredi 09 Juin 2017 à 12h 02m |           
Faire semblant d aider et proteger le qatar pour gagner de l argent .ca s appelle faire les mercenaires,le qatar na pas besoin des turcs ni des pakistaniens car on va pas l attaquer.mais la turquie est aussi implique dans le terrorisme.



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12364,4

  • (07 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75504 DT        1$ =2,44608 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 juin)   759,2 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143854 4622|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires