أردوغان يؤكد تضامنه مع قطر

Mardi 06 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-06 22:33:44

- نقلت صحيفة "الشرق" القطرية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تضامن أنقرة مع الدوحة في ظل الأزمة الخليجية الراهنة.وقالت الصحيفة، في بيان نشرته يوم الثلاثاء، أن الزعيمين بحثا، خلال المكالمة، التي أجريت مساء أمس الاثنين، "تطورات الأحداث في منطقة الخليج وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأعرب أردوغان، حسب الصحيفة، "عن تضامن تركيا مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول الخليج"، مشيرا إلى أن أنقرة أبدت "تعاونها بكافة السبل الكفيلة والجهود المبذولة للعمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات".وكانت مصادر في الرئاسة التركية قد أكدت، في وقت سابق من الثلاثاء، أن أردوغان أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من زعماء الدول "ضمن مساعيه لنزع فتيل الأزمة الخليجية".وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان هاتف بهذا الصدد كلا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأضافت المصادر في حديث لوكالة "الأناضول"، أن الرئيس التركي بحث مع الزعماء أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة اتباع السبل الدبلوماسية والحوار لتخفيض التوتر الحالي بين قطر وبعض الدول العربية.ولفتت مصادر الوكالة إلى أن الرئيس التركي سيواصل اتصالاته مع الزعماء حول هذا الموضوع.وتأتي هذه الاتصالات على خلفية إعلان كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، صباح الاثنين الماضي، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة، لتنضم إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني، وكذلك دولتا المالديف وموريشيوس.وأمهلت كل من السعودية والإمارات والبحرين مواطني قطر المقيمين والزائرين 14 يوما لمغادرة البلاد.وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لهذا القرار، معتبرة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".