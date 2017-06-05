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رئيس بلدية لندن لترامب: لدي أمور أهم من الرد على توتير

Lundi 05 Juin 2017
وكالات - رفض رئيس بلدية لندن صادق خان الرد على تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم فيها خان بعدم التعاطي بجدية مع التهديدات الإرهابية عقب استهداف العاصمة لندن بهجوم مساء أمس.

وقال المتحدث باسم خان إن رئيس البلدية "لديه أمور أكثر أهمية من القيام بالرد على تغريدات غير دقيقة لترامب تعمد فيها إخراج ملاحظات خان عن سياقها".

وكان خان قال في مقابلة صحيفة قبل مدة قصيرة عقب انتشار أعداد كبيرة من قوات الشرطة في العاصمة إنه لا داعي لأن يشعر سكان لندن بالقلق من انتشار الشرطة المسلحة في الشوارع.

وقال ترامب في عدد من التغريدات إن "علينا التوقف عن تجنب تسمية الأمور بأسمائها والتركيز على أمن شعوبنا.. وإذا لم نصبح أذكياء ستتدهور الأوضاع".



وغرد ترامب بعد هجوم لندن "7 أشخاص قتلوا وأصيب 48 في هجوم إرهابي ورئيس بلدية لندن يقول لا داعي لأن تقلقوا".


وزاد ترامب على حسابه في تويتر موجها حديثه لخان: "هل ترى أننا لسنا بصدد النقاش حول الأسلحة الآن.. لأنهم استخدموا سكاكين وشاحنة".


يشار إلى أن العاصمة البريطانية، لندن، تعرضت إلى سلسلة هجمات متزامنة السبت، أودت إلى مقتل سبعة أشخاص، بالإضافة إلى قتل الشرطة ثلاثة من المهاجمين، وأصيب ما لا يقل عن 50 شخصا.

Publié le:2017-06-05 00:23:43

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