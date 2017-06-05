رئيس بلدية لندن لترامب: لدي أمور أهم من الرد على توتير

وقال المتحدث باسم خان إن رئيس البلدية "لديه أمور أكثر أهمية من القيام بالرد على تغريدات غير دقيقة لترامب تعمد فيها إخراج ملاحظات خان عن سياقها".
وكان خان قال في مقابلة صحيفة قبل مدة قصيرة عقب انتشار أعداد كبيرة من قوات الشرطة في العاصمة إنه لا داعي لأن يشعر سكان لندن بالقلق من انتشار الشرطة المسلحة في الشوارع.
وقال ترامب في عدد من التغريدات إن "علينا التوقف عن تجنب تسمية الأمور بأسمائها والتركيز على أمن شعوبنا.. وإذا لم نصبح أذكياء ستتدهور الأوضاع".
We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juin 2017
وغرد ترامب بعد هجوم لندن "7 أشخاص قتلوا وأصيب 48 في هجوم إرهابي ورئيس بلدية لندن يقول لا داعي لأن تقلقوا".
At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juin 2017
وزاد ترامب على حسابه في تويتر موجها حديثه لخان: "هل ترى أننا لسنا بصدد النقاش حول الأسلحة الآن.. لأنهم استخدموا سكاكين وشاحنة".
Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juin 2017
يشار إلى أن العاصمة البريطانية، لندن، تعرضت إلى سلسلة هجمات متزامنة السبت، أودت إلى مقتل سبعة أشخاص، بالإضافة إلى قتل الشرطة ثلاثة من المهاجمين، وأصيب ما لا يقل عن 50 شخصا.
Publié le:2017-06-05 00:23:43
Par:omarelfarouk (Tunisia )
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