حادثة دهس على ''لندن بريدج'' في بريطانيا

Samedi 03 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-03 22:59:19

- هرعت الشرطة البريطانية إلى جسر لندن بعد أن قال شهود عيان إن هناك حافلة صغيرة قامت بدهس لمشاة على الجسر.وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الحادث لكن دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. وطلبت شرطة لندن تطلب من المارة الابتعاد عن منطقة لندن بريدج بعد عملية الدهس.وأفاد مراسل Sky News نقلا عن شهود عيان بحدوث عملية طعن بسكين مكان الحادث.وأشار مراسل رويترز بالقرب من الحادث إلى إنه شاهد 10 سيارات شرطة تتجه نحو جسر لندن.وذكر شاهد عيان إنه رأى سيارة "فان" بيضاء تتوجه بسرعة فائقة نحو المشاة، مضيفا أن الشاحنة أصابت خمسة إلى ستة أشخاص.وذكرت هيئة النقل فى لندن إن محطة لندن بريدج قد أغلقت بناء على طلب من الشرطة.