رابطة ابطال افريقيا - تعادل الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري 1-1

وكان ممثل الكرة الجزائرية السباق الى التهديف عن طريق فاروق شافعي (30) ليعدل المصريون النتيجة في الوقت بدل الضائع بفضل ايمانويل مانوكا (90+4).
في المباراة الاخرى للمجموعة التي لعبت في وقت سابق من اليوم الجمعة تفوق إتحاد طرابلس الليبي على مضيفه كابس يونايتد من زيمبابوي (4-2) في لقاء جمعهما بهراري.
وضعية المجموعة عقب الجولة الثالثة:
كابس يونايتد (زيمبابوي) - أهلي طرابلس (ليبيا) 4 - 2
الزمالك (مصر) - إتحاد الجزائر 1 - 1
Publié le:2017-06-03 00:06:33
Par:lechef (Tunisia )
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