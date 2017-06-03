رابطة ابطال افريقيا - تعادل الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري 1-1

Samedi 03 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-03 00:06:33

- تعادل اتحاد الجزائر والزمالك المصري بنتيجة (1-1) مساء اليوم الجمعة بملعب برج العرب بالاسكندرية لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثانية من رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وكان ممثل الكرة الجزائرية السباق الى التهديف عن طريق فاروق شافعي (30) ليعدل المصريون النتيجة في الوقت بدل الضائع بفضل ايمانويل مانوكا (90+4).في المباراة الاخرى للمجموعة التي لعبت في وقت سابق من اليوم الجمعة تفوق إتحاد طرابلس الليبي على مضيفه كابس يونايتد من زيمبابوي (4-2) في لقاء جمعهما بهراري.كابس يونايتد (زيمبابوي) - أهلي طرابلس (ليبيا) 4 - 2الزمالك (مصر) - إتحاد الجزائر 1 - 1