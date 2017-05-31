مهرجان المدينة بسوسة من 8 الى 24 جوان سوسة 31 ماي 2017

وسيكون عرض الافتتاح ب" خرجة المدينة " حيث تنطلق فرق الموسيقى الصوفية من مختلف أبواب المدينة العتيقة لتلتقي جميعها في ساحة سيدي يحيى لامتاع الوافدين على المكان بالاناشيد والانغام الدينية وسيكون جمهور مهرجان المدينة بسوسة على موعد مع جملة من العروض الفرجوية التي تحتضنها الساحات العامة وفضاءات المدينة العتيقة على غرار عرض الحكواتي لعلي ساسي وعرض لفرقة سلاطين الطرب السورية وعروض الفداوي التي يؤمنها بالخصوص الصادق عمار والشاذلي الورغي وطارق الزرقاطي وكمال العلاوي وعبد الله بن علي ويتضمن برنامج مهرجان المدينة بسوسة العرض الصوفي " التخميرة " لمراد باشا وكذلك عرض مجموعة نادي السنباطي للموسيقى العربية الى جانب عدد من الفرق الطربية بالجهة على غرار فرع سوسة للمعهد الرشيدي ومجموعة معهد محمد عبد الوهاب وطلبة المعهد العالي للموسيقى ومن فقرات المهرجان عدة مواعيد لافطار جماعي يتبعه تنشيط ثقافي بعنوان " لمتنا في حومتنا " عماد/فر
Publié le:2017-05-31 19:08:13
Par:essoltan (France )
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