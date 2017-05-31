مهرجان المدينة بسوسة من 8 الى 24 جوان سوسة 31 ماي 2017

Mercredi 31 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 19:08:13

- يتضمن برنامج مهرجان المدينة بسوسة الذي يتواصل من 8 الى 24 جوان 2017 باقة من السهرات الفنية الرمضانية المتنوعة وقد سعت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع بلدية سوسة وعدد من الجمعيات المهتمة بالشأن الثقافي بالجهة الى ان تكون هذه الدورة مستجيبة لرغبات الجمهور من محبي الطرب الأصيل جامعة بين الغناء والموسيقى الصوفية والموسيقى الطربية والتظاهرات الاجتماعيةوسيكون عرض الافتتاح ب" خرجة المدينة " حيث تنطلق فرق الموسيقى الصوفية من مختلف أبواب المدينة العتيقة لتلتقي جميعها في ساحة سيدي يحيى لامتاع الوافدين على المكان بالاناشيد والانغام الدينية وسيكون جمهور مهرجان المدينة بسوسة على موعد مع جملة من العروض الفرجوية التي تحتضنها الساحات العامة وفضاءات المدينة العتيقة على غرار عرض الحكواتي لعلي ساسي وعرض لفرقة سلاطين الطرب السورية وعروض الفداوي التي يؤمنها بالخصوص الصادق عمار والشاذلي الورغي وطارق الزرقاطي وكمال العلاوي وعبد الله بن علي ويتضمن برنامج مهرجان المدينة بسوسة العرض الصوفي " التخميرة " لمراد باشا وكذلك عرض مجموعة نادي السنباطي للموسيقى العربية الى جانب عدد من الفرق الطربية بالجهة على غرار فرع سوسة للمعهد الرشيدي ومجموعة معهد محمد عبد الوهاب وطلبة المعهد العالي للموسيقى ومن فقرات المهرجان عدة مواعيد لافطار جماعي يتبعه تنشيط ثقافي بعنوان " لمتنا في حومتنا " عماد/فر