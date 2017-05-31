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الشاب خالد رابع ضحية في برنامج رامز تحت الأرض

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - وقع مغني الراي الجزائري الشاب خالد ضحية الكاميرا الخفية "رامز تحت الأرض" و الذي تبثه قناة "ام بي سي ".
جدير بالذكر أن هذا البرنامج أثار جدلا واسعا في الاوساط الفنية اثر تسجيله و تباينت الآراء حوله.

وكان رامز جلال واجه هجمة شرسة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متهمينه بأنه يقوم بفبركة المقالب من خلال الاتفاق مع ضيوفه، إلى أن خرج الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن صمته، ونشر فيديو في شهر أبريل الماضي ، يتهم فيه الإعلامي اللبناني نيشان بالتواطؤ مع رامز جلال، لاستدارج مشاهير الفن والإعلام لإيقاعهم في مقلب برنامجه الجديد، مما دفع البعض والذي كان من المُقرر أن يكونوا ضيوف لبرنامج نيشان المزعوم إلى الاعتذار.



Publié le:2017-05-31 01:13:23

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