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رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين: 'السلام عليكم..رمضان مبارك'

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - هنّأ 'جاستن ترودو' رئيس وزراء كندا، المسلمين بكندا وحول العالم بحلول شهر رمضان الكريم.

وبدأ " ترودو" تهنئته بإلقاء تحية الإسلام "السلام عليكم"، مشيراً للعديد من القيم التي يؤكد عليها الشهر الفضيل وعلى رأسها تذكر الكثير من النعم التي حبانا بها الله.

واختتم " ترودو " حديثه قائلاً: "أهنئكم أنا وزوجتى "صوفي" بقدوم شهر رمضان، "رمضان مبارك".





Publié le:2017-05-27 12:30:52

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2 de 2 commentaires pour l'article 143286

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 27 Mai 2017 à 14h 23m |           
يستحق التحية والإحترام فهو مسلم عندما يتحلى بأخلاق الإسلام ويهنئ المؤمنين برسالة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام *

Mandhouj  (France)  |Samedi 27 Mai 2017 à 12h 44m |           
تحية إليه و لكل شعب كندا .



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