رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين: 'السلام عليكم..رمضان مبارك'

وبدأ " ترودو" تهنئته بإلقاء تحية الإسلام "السلام عليكم"، مشيراً للعديد من القيم التي يؤكد عليها الشهر الفضيل وعلى رأسها تذكر الكثير من النعم التي حبانا بها الله.
واختتم " ترودو " حديثه قائلاً: "أهنئكم أنا وزوجتى "صوفي" بقدوم شهر رمضان، "رمضان مبارك".
Bonheur et paix aux musulmans du Canada et d’ailleurs dans le monde à l’occasion du mois sacré du #Ramadan. https://t.co/UaRMSmbz2R pic.twitter.com/Xbz8x3u0VO— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 26 mai 2017
Publié le:2017-05-27 12:30:52
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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