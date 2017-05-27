رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين: 'السلام عليكم..رمضان مبارك'

Samedi 27 Mai 2017

بــاب نــات

Bonheur et paix aux musulmans du Canada et d’ailleurs dans le monde à l’occasion du mois sacré du #Ramadan. https://t.co/UaRMSmbz2R pic.twitter.com/Xbz8x3u0VO — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 26 mai 2017







Publié le:2017-05-27 12:30:52

- هنّأ 'جاستن ترودو' رئيس وزراء كندا، المسلمين بكندا وحول العالم بحلول شهر رمضان الكريم.وبدأ " ترودو" تهنئته بإلقاء تحية الإسلام "السلام عليكم"، مشيراً للعديد من القيم التي يؤكد عليها الشهر الفضيل وعلى رأسها تذكر الكثير من النعم التي حبانا بها الله.واختتم " ترودو " حديثه قائلاً: "أهنئكم أنا وزوجتى "صوفي" بقدوم شهر رمضان، "رمضان مبارك".