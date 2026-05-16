إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 15:11
      
قررت اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية،السبت، إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية، وذلك في اعقاب اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية، بإشراف المدير العام للديوانة.

ويهدف هذا المحرّك الجديد، الذي يرتكز على خوارزميّات التعلّم الآلي، إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة، في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين، بتسريع عمليّات تسريح بضائعهم.


ويندرج هذا الإجراء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث منظومة الديوانة التونسية، وتجسيداً لالتزامها بتحقيق التوازن بين الرقابة الفعّالة وتسهيل التجارة الشرعية.


وترتكز الاستراتيجية الوطنية لتحديث منظومة الديوانة التونسية على خطط وبرامج تهدف إلى رقمنة الخدمات بنسبة 100 بالمائة و تعصير وسائل الرقابة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لتسهيل التجارة ومكافحة الغش، وتعمل تحت إشراف الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
