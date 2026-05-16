Babnet

الدوري الماسي (شنغهاي الصين): مروى بوزياني تحقق رقما قياسيا جديدا

تمكنت العداء التونسية مروى بوزياني اليوم السبت من تحقيق رقم قياسي وطني جديد في منافسات سباق 3000 متر موانع ضمن ملتقيات الدوري الماسي شتغهاي كيكاو بالصين.
وتمكنت مروى بوزياني من النزول تحت حاجز 9 دق في سباق 3000 متر موانع و تحطيمها بالتالي رقمها القياسي الوطني بعد حصولها على المرتبة الثالثة في السباق بتوقيت قدره 8 دق و 58 ث و 9 جزء بالمائة خلال الجولة الافتتاحية لملتقيات الدوري الماسي لالعاب القوى شنغهاي كيكياو بالصين.
وكانت مروى بوزياني قد تغيبت عن منافسات بطولة افريقيا لالعاب القوى (اكرا 2026) و ذلك نظرا لالتزاماتها في فعاليات الدوري الماسي من خلال الملتقيين الذين سيقامان يومي 16 و23 ماي الجاري بمدينتي شانغهاي وشيامين الصينيتين.
