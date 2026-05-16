الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض يومي 20 و21 ماي 2026 بتونس

ينظم مركز النهوض بالصادرات يومي 20 و21 ماي 2026 بتونس الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض (Bureau International des Expositions).ويجمع هذا الحدث الدولي رفيع المستوى، وفق مركز النهوض بالصادرات، ممثلين رسميين عن عشر دول إفريقية أعضاء في المكتب الدولي للمعارض، إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات الدّولية والكونيّة القادمة. ويأتي هذا البرنامج في إطار ديناميكية تهدف إلى تعزيز القدرات وتطوير التعاون وتبادل الخبرات حول المعارض الدولية، التي تشكّل منصات رئيسية للدبلوماسية الاقتصادية والإشعاع الثقافي والابتكار.وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور كلٍّ من وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، والأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري س. كيركنتسيس، والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين.ويكتسي هذا الحدث أهمية خاصة باعتباره النسخة الإفريقية الثانية من البرنامج، بما يعزز دور تونس كمنصة إقليمية للحوار والتعاون وبناء القدرات في مجال التظاهرات الدولية.كما يشهد الحدث مشاركة ممثلين رسميين عن أبرز المعارض العالمية القادمة، وخاصة "إكسبو 2027 بلغراد" و"إكسبو 2030 الرياض"، مما سيتيح للمشاركين فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع فرق تنظيم هذه الاستحقاقات الدولية الكبرى.