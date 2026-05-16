JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:05 Tunis

الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض يومي 20 و21 ماي 2026 بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/652580fa5fb236.78861740_kplemhjnfgoiq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 15:05 قراءة: 0 د, 51 ث
      
ينظم مركز النهوض بالصادرات يومي 20 و21 ماي 2026 بتونس الجلسة الافتتاحية العامة للنسخة الإفريقية الثانية من برنامج تنمية القدرات التابع للمكتب الدولي للمعارض (Bureau International des Expositions).

ويجمع هذا الحدث الدولي رفيع المستوى، وفق مركز النهوض بالصادرات، ممثلين رسميين عن عشر دول إفريقية أعضاء في المكتب الدولي للمعارض، إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن التظاهرات الدّولية والكونيّة القادمة. ويأتي هذا البرنامج في إطار ديناميكية تهدف إلى تعزيز القدرات وتطوير التعاون وتبادل الخبرات حول المعارض الدولية، التي تشكّل منصات رئيسية للدبلوماسية الاقتصادية والإشعاع الثقافي والابتكار.


وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور كلٍّ من وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، والأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري س. كيركنتسيس، والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين.


ويكتسي هذا الحدث أهمية خاصة باعتباره النسخة الإفريقية الثانية من البرنامج، بما يعزز دور تونس كمنصة إقليمية للحوار والتعاون وبناء القدرات في مجال التظاهرات الدولية.

كما يشهد الحدث مشاركة ممثلين رسميين عن أبرز المعارض العالمية القادمة، وخاصة "إكسبو 2027 بلغراد" و"إكسبو 2030 الرياض"، مما سيتيح للمشاركين فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع فرق تنظيم هذه الاستحقاقات الدولية الكبرى.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329394

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
23°-14
24°-13
26°-13
28°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>