رابطة ابطال افريقيا: الجيش الملكي يواجه صن داونز في ذهاب الدور النهائي غدا

يحل نادي الجيش الملكي المغربي ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأحد، في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق المغربي للاقتراب من استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ أكثر من أربعة عقود.ويطمح الجيش الملكي إلى العودة بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب بالمغرب، أملا في التتويج بلقبه الثاني في البطولة بعد اللقب الوحيد الذي أحرزه عام 1985.ويعول الفريق المغربي على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، يتقدمهم يوسف الفحلي، والمهاجم المعار من الأهلي المصري رضا سليم، إلى جانب حمزة خابا والحارس أحمد رضا التكناوتي، الذي يتطلع لإضافة لقب قاري ثان إلى سجله بعد تتويجه مع الوداد المغربي عام 2022.في المقابل، يدخل ماميلودي صن داونز المباراة مدعوما باستقرار فني وهيمنة محلية خلال السنوات الأخيرة، واضعا نصب عينيه إحراز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2016، وتعزيز مكانته بين أبرز أندية القارة الإفريقية.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في المغرب يوم 24 ماي الجاري، لحسم هوية بطل القارة الإفريقية.