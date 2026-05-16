JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:56 Tunis

رابطة ابطال افريقيا: الجيش الملكي يواجه صن داونز في ذهاب الدور النهائي غدا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642460041e6294.50438801_pihegqnflkomj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 14:43 قراءة: 0 د, 50 ث
      
يحل نادي الجيش الملكي المغربي ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأحد، في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق المغربي للاقتراب من استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ أكثر من أربعة عقود.
ويطمح الجيش الملكي إلى العودة بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب بالمغرب، أملا في التتويج بلقبه الثاني في البطولة بعد اللقب الوحيد الذي أحرزه عام 1985.
ويعول الفريق المغربي على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، يتقدمهم يوسف الفحلي، والمهاجم المعار من الأهلي المصري رضا سليم، إلى جانب حمزة خابا والحارس أحمد رضا التكناوتي، الذي يتطلع لإضافة لقب قاري ثان إلى سجله بعد تتويجه مع الوداد المغربي عام 2022.

في المقابل، يدخل ماميلودي صن داونز المباراة مدعوما باستقرار فني وهيمنة محلية خلال السنوات الأخيرة، واضعا نصب عينيه إحراز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2016، وتعزيز مكانته بين أبرز أندية القارة الإفريقية.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في المغرب يوم 24 ماي الجاري، لحسم هوية بطل القارة الإفريقية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329393

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-17
23°-14
24°-13
26°-13
28°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>