JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:35 Tunis

الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد: غلق باب الترشحات يوم 22 ماي الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6251aaebe5b3a4.77051055_ikjohgflnqmep.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 11:19 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اعلنت اللجنة العليا المستقلة المشرفة على الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد التي ستنعقد يوم السبت 6 جوان القادم باحد نزل مدينة الحمامات ان غلق الترشحات لانتخابات المكتب الجامعي يكون يوم الجمعة 22 ماي الجاري على الساعة الواحدة بعد الزوال (س13).

واضافت اللجنة المستقلة للانتخابات في بلاغ لها ان اللجنة ستصدر قرارتها المعللة بقبول او رفض ترشح القائمات المترشحة في اجل اقصاه يوم الاربعاء 27 ماي 2026.


واكد بلاغ اللجنة انه يحق لكل قائمة وقع رفض ترشحها ان تطعن في قرار اللجنة العليا المستقلة المشرفة على انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد بالاستئناف امام اللجنة الوطنية للاستئناف للجامعة وتقبل قرارات لجنة الاستئناف الطعن امام لجنة التحكيم الرياضي التابعة للاتحاد الافريقي لكرة اليد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329389

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
22°-13
24°-13
26°-13
28°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>