الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد: غلق باب الترشحات يوم 22 ماي الجاري

اعلنت اللجنة العليا المستقلة المشرفة على الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد التي ستنعقد يوم السبت 6 جوان القادم باحد نزل مدينة الحمامات ان غلق الترشحات لانتخابات المكتب الجامعي يكون يوم الجمعة 22 ماي الجاري على الساعة الواحدة بعد الزوال (س13).واضافت اللجنة المستقلة للانتخابات في بلاغ لها ان اللجنة ستصدر قرارتها المعللة بقبول او رفض ترشح القائمات المترشحة في اجل اقصاه يوم الاربعاء 27 ماي 2026.واكد بلاغ اللجنة انه يحق لكل قائمة وقع رفض ترشحها ان تطعن في قرار اللجنة العليا المستقلة المشرفة على انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد بالاستئناف امام اللجنة الوطنية للاستئناف للجامعة وتقبل قرارات لجنة الاستئناف الطعن امام لجنة التحكيم الرياضي التابعة للاتحاد الافريقي لكرة اليد.