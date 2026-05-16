مدينة زغوان تحتضن يوما دراسيا حول الذاكرة المعمارية يوم 17 ماي 2026

في إطار اختتام فعاليات شهر التراث لسنة 2026، تحتضن مدينة زغوان، يوما دراسيا مخصصا للذاكرة المعمارية للمدينة واعادة قراءة موروثها العمراني وتحولاته التاريخية، وذلك يوم الاحد 17 ماي 2026.ويهدف هذا اليوم، الذي ينتظم بمشاركة باحثين وفاعلين في المجالين الثقافي والتراثي ومهتمين بالعمارة والتاريخ المحلي، الى إبراز الخصوصيات العمرانية وإعادة قراءة الموروث المعماري للجهة وتحولاته عبر الزمن.ويتضمن برنامج هذا الحدث، الذي سيحتضنه مقر الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بزغوان، تنظيم ندوات وورشات علمية حول العمارة والتراث وعروض وثائقية وأنشطة ثقافية موازية.وتختتم هذه الفعاليات بعرض شريط وثائقي بعنوان "زغوان، هندسة الروح" من إنتاج دار الثقافة ببئر مشارقة، وذلك في إطار تثمين الذاكرة المعمارية وتعزيز الوعي بأهمية التراث المحلي.