JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:56 Tunis

مدينة زغوان تحتضن يوما دراسيا حول الذاكرة المعمارية يوم 17 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c782694eee970.46805951_lmqpgjnfoheik.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 14:16 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في إطار اختتام فعاليات شهر التراث لسنة 2026، تحتضن مدينة زغوان، يوما دراسيا مخصصا للذاكرة المعمارية للمدينة واعادة قراءة موروثها العمراني وتحولاته التاريخية، وذلك يوم الاحد 17 ماي 2026.

ويهدف هذا اليوم، الذي ينتظم بمشاركة باحثين وفاعلين في المجالين الثقافي والتراثي ومهتمين بالعمارة والتاريخ المحلي، الى إبراز الخصوصيات العمرانية وإعادة قراءة الموروث المعماري للجهة وتحولاته عبر الزمن.


ويتضمن برنامج هذا الحدث، الذي سيحتضنه مقر الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بزغوان، تنظيم ندوات وورشات علمية حول العمارة والتراث وعروض وثائقية وأنشطة ثقافية موازية.


وتختتم هذه الفعاليات بعرض شريط وثائقي بعنوان "زغوان، هندسة الروح" من إنتاج دار الثقافة ببئر مشارقة، وذلك في إطار تثمين الذاكرة المعمارية وتعزيز الوعي بأهمية التراث المحلي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329387

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-17
23°-14
24°-13
26°-13
28°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>