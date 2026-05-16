في الذكرى 78 للنكبة: اتحاد الشغل يدعو إلى سن قانون لتجريم التطبيع

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم السبت بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة فلسطين، السلطات التونسية بالإسراع في سنّ قانون واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف ما وصفه بحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا تمسكه بخيار المقاطعة ورفض التطبيع والدعوة إلى تجريمه.وشدد على أهمية تكثيف الضغط داخل المنظمات الدولية من أجل فضح الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، وخاصة ما يتعلق باستهداف البنية التحتية والمؤسسات والعمال، وفق ما ورد في نص البيان.ودعا الاتحاد إلى الدفع في اتجاه تحرك سياسي وميداني عاجل على مستوى الحكومات وصناع القرار لوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة، كما حث القوى النقابية والحقوقية عبر العالم على تفعيل المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية والنقابية، ومحاسبة المؤسسات الداعمة للاحتلال.ويأتي هذا الموقف في سياق إحياء الذكرى الـ78 لنكبة فلسطين، وهي محطة تاريخية تعود إلى عام 1948، حين شهدت الأراضي الفلسطينية تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.