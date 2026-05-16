وزارة الداخلية تعلن عن جملة من الاجراءات المرورية بمناسبة تنظيم نصف الماراطون العسكري غدا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، اليوم السبت، أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف المارطون العسكري، يوم غد الأحد 17 ماي 2026 ، بداية من الساعة 07.00 صباحا والى غاية نهاية السباقات، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني.

وتتمثل هذه الاجراءات في تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال TGM، وبالطريق الرابطة بين حلق الوادي ومحطة الأرتال TGM.


وذكرت الوزارة أنه يمكن لمستعملي الطريق القادمين من وإلى وسط العاصمة من الضاحية الشمالية، استعمال الطريق الوطنية رقم 9 (طريق تونس المرسى) ثم محول حي الخضراء فشارع خير الدين باشا ثم شارع الحرية للوصول إلى وسط العاصمة وكذلك استعمال طريق الزاد 4 ثم قنطرة شارع الجمهورية ومنها في اتجاه شارع المنصف باي أو اتجاه الضاحية الجنوبية.


وبالنسبة للقادمين من الضاحية الجنوبية، يمكنهم الوصول إلى وسط العاصمة، مرورا بساحة الجلاز ثم شارع المنصف باي فنهج سعد زغلول، وللوصول إلى الضاحية الشمالية يمكن المرور عبر قنطرة السان قوبان ثم قنطرة شارع الجمهورية فطريق الزاد 4 ومنه في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 (طريق تونس المرسى).

أما بالنسبة للقادمين من جهة ميناء رادس، فيمكنهم استعمال الطريق الحزامية مقرين ثم قنطرة شارع الجمهورية، نظرا لغلق جسر رادس حلق الوادي أمام حركة الجولان. والقادمون من جهة أريانة في اتجاه الضاحية الشمالية، يمكن لهم المرور عبر الطريق الوطنية رقم 10، و للوصول إلى الضاحية الجنوبية يجب استعمال قنطرة شارع الجمهورية في اتجاه السان قوبان.

ودعت وزارة الداخلية في بلاغها، قاصدي ميناء حلق الوادي، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوصول في المواعيد المحددة للمسافرين، لافتة إلى أن مغادري الميناء يمكنهم استعمال شارع الحبيب بورقيبة بحلق الوادي إلى غاية مفترق خير الدين ثم طريق معرض الكرم إلى غاية محول السلامة أو طريق البحيرة ومنها في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 (طريق المرسى تونس) للوصول إلى مقاصدهم.

وأوصت كل مستعملي الطريق إلى التحلي بالرصانة واحترام إشارات الأعوان ضمانا السلامة الجميع، مشيرة إلى أنه سيتم فتح هذه الطرقات للجولان (طريق تونس حلق الوادي ـ قنطرة رادس حلق الوادي) تدريجيا مع تقدم السباقات.

ولمزيد الإرشادات، ذكرت الوزارة أنه يمكن الاتصال بالأرقام التالية: 71.343.201 /71.342.787
