JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:15 Tunis

بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: زينب الناوي تحرز برونزيتين وترفع حصيلة تونس إلى 23 ميدالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a07978b185d79.84481741_iqejmhlkofpgn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 22:58 قراءة: 1 د, 32 ث
      
أحرزت الرباعة التونسية زينب الناوي اليوم الجمعة ميداليتين برونزيتين في منافسات وزن 86 كلغ ضمن بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026 المقامة بمدينة الإسماعيلية من 10 إلى 17 ماي.

وجاء تتويج زينب الناوي بعد إحرازها برونزية الخطف برفع 92 كلغ، إلى جانب برونزية المجموع برفع 199 كلغ.


وبذلك ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة إلى 23 ميدالية، موزعة بين 5 ذهبيات وفضيتين و16 ميدالية برونزية.


الميداليات الذهبية (5)

* شيماء الرحموني (وزن 63 كلغ) – ذهبية الخطف
* شيماء الرحموني (وزن 63 كلغ) – ذهبية النتر
* شيماء الرحموني (وزن 63 كلغ) – ذهبية المجموع
* جواهر القاسمي (وزن 69 كلغ) – ذهبية النتر
* جواهر القاسمي (وزن 69 كلغ) – ذهبية المجموع

الميداليات الفضية (2)

* ميساء الخضراوي (48 كلغ) – فضية النتر
* ميساء الخضراوي (48 كلغ) – فضية المجموع

الميداليات البرونزية (16)

* ميساء الخضراوي (48 كلغ) – برونزية الخطف
* آية العوادي (58 كلغ) – برونزية الخطف
* آية العوادي (58 كلغ) – برونزية النتر
* آية العوادي (58 كلغ) – برونزية المجموع
* إدريس الورثي (60 كلغ) – برونزية الخطف
* إدريس الورثي (60 كلغ) – برونزية المجموع
* أمان الله البريني (60 كلغ) – برونزية النتر
* آية حسني (77 كلغ) – برونزية النتر
* آية حسني (77 كلغ) – برونزية المجموع
* أيوب سالم (79 كلغ) – برونزية الخطف
* أيوب سالم (79 كلغ) – برونزية المجموع
* زينب الناوي (86 كلغ) – برونزية الخطف
* زينب الناوي (86 كلغ) – برونزية المجموع
* أمين بوحجبة (65 كلغ) – برونزية الخطف
* أمين بوحجبة (65 كلغ) – برونزية النتر
* أمين بوحجبة (65 كلغ) – برونزية المجموع

ويضم منتخب الأكابر خمسة رباعين هم أمان الله البريني وإدريس الورثي وأمين بوحجبة وأيوب سالم وأيمن باشا.

أما منتخب الكبريات فيضم كلا من ميساء الخضراوي وتسنيم بن وادة وآية العوادي وإسراء البجاوي وشيماء الرحموني وجواهر القاسمي وآية حسني وزينب الناوي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329376

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
23°-15
22°-14
24°-13
25°-12
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>