بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: زينب الناوي تحرز برونزيتين وترفع حصيلة تونس إلى 23 ميدالية

أحرزت الرباعة التونسية زينب الناوي اليوم الجمعة ميداليتين برونزيتين في منافسات وزن 86 كلغ ضمن بطولة إفريقيا لرفع الأثقال 2026 المقامة بمدينة الإسماعيلية من 10 إلى 17 ماي.وجاء تتويج زينب الناوي بعد إحرازها برونزية الخطف برفع 92 كلغ، إلى جانب برونزية المجموع برفع 199 كلغ.وبذلك ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة إلى 23 ميدالية، موزعة بين 5 ذهبيات وفضيتين و16 ميدالية برونزية.* شيماء الرحموني (وزن 63 كلغ) – ذهبية الخطف* شيماء الرحموني (وزن 63 كلغ) – ذهبية النتر* شيماء الرحموني (وزن 63 كلغ) – ذهبية المجموع* جواهر القاسمي (وزن 69 كلغ) – ذهبية النتر* جواهر القاسمي (وزن 69 كلغ) – ذهبية المجموع* ميساء الخضراوي (48 كلغ) – فضية النتر* ميساء الخضراوي (48 كلغ) – فضية المجموع* ميساء الخضراوي (48 كلغ) – برونزية الخطف* آية العوادي (58 كلغ) – برونزية الخطف* آية العوادي (58 كلغ) – برونزية النتر* آية العوادي (58 كلغ) – برونزية المجموع* إدريس الورثي (60 كلغ) – برونزية الخطف* إدريس الورثي (60 كلغ) – برونزية المجموع* أمان الله البريني (60 كلغ) – برونزية النتر* آية حسني (77 كلغ) – برونزية النتر* آية حسني (77 كلغ) – برونزية المجموع* أيوب سالم (79 كلغ) – برونزية الخطف* أيوب سالم (79 كلغ) – برونزية المجموع* زينب الناوي (86 كلغ) – برونزية الخطف* زينب الناوي (86 كلغ) – برونزية المجموع* أمين بوحجبة (65 كلغ) – برونزية الخطف* أمين بوحجبة (65 كلغ) – برونزية النتر* أمين بوحجبة (65 كلغ) – برونزية المجموعويضم منتخب الأكابر خمسة رباعين هم أمان الله البريني وإدريس الورثي وأمين بوحجبة وأيوب سالم وأيمن باشا.أما منتخب الكبريات فيضم كلا من ميساء الخضراوي وتسنيم بن وادة وآية العوادي وإسراء البجاوي وشيماء الرحموني وجواهر القاسمي وآية حسني وزينب الناوي.