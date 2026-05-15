JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:36 Tunis

كرة اليد: فوز منتخب إسبانيا لكرة اليد على منتخب السعودية لكرة اليد في دورة الهادي مالك الدولية بالمنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65060fdc825ce9.82635413_limhqjgeknpfo.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 20:39 قراءة: 0 د, 53 ث
      
فاز منتخب إسبانيا لكرة اليد اليوم الجمعة على نظيره منتخب السعودية لكرة اليد بنتيجة 30-21، لحساب الجولة الثانية من منافسات دورة الهادي مالك الدولية لكرة اليد.

وكان المنتخب الإسباني قد استهل مشاركته أمس الخميس بفوز عريض على منتخب النمسا لكرة اليد بنتيجة 39-25، في حين انهزم المنتخب السعودي أمام منتخب تونس لكرة اليد بنتيجة 34-24.


نتائج المباريات

الجمعة 15 ماي 2026

* منتخب السعودية لكرة اليد – منتخب إسبانيا لكرة اليد: 21-30
* منتخب تونس لكرة اليد – منتخب النمسا لكرة اليد (الساعة 17:00)

الخميس 14 ماي 2026

* منتخب النمسا لكرة اليد – منتخب إسبانيا لكرة اليد: 25-39
* منتخب تونس لكرة اليد – منتخب السعودية لكرة اليد: 34-24

الترتيب

1. منتخب إسبانيا لكرة اليد – 4 نقاط
2. منتخب تونس لكرة اليد – نقطتان
3. منتخب السعودية لكرة اليد – 0 نقطة
4. منتخب النمسا لكرة اليد – 0 نقطة

برنامج السبت 16 ماي 2026

* منتخب النمسا لكرة اليد – منتخب السعودية لكرة اليد (الساعة 12:00)
* منتخب تونس لكرة اليد – منتخب إسبانيا لكرة اليد (الساعة 14:00)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329356

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
23°-15
22°-14
24°-13
25°-12
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>