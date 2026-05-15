كرة اليد: فوز منتخب إسبانيا لكرة اليد على منتخب السعودية لكرة اليد في دورة الهادي مالك الدولية بالمنستير
فاز منتخب إسبانيا لكرة اليد اليوم الجمعة على نظيره منتخب السعودية لكرة اليد بنتيجة 30-21، لحساب الجولة الثانية من منافسات دورة الهادي مالك الدولية لكرة اليد.
وكان المنتخب الإسباني قد استهل مشاركته أمس الخميس بفوز عريض على منتخب النمسا لكرة اليد بنتيجة 39-25، في حين انهزم المنتخب السعودي أمام منتخب تونس لكرة اليد بنتيجة 34-24.
نتائج المباريات
الجمعة 15 ماي 2026* منتخب السعودية لكرة اليد – منتخب إسبانيا لكرة اليد: 21-30
* منتخب تونس لكرة اليد – منتخب النمسا لكرة اليد (الساعة 17:00)
الخميس 14 ماي 2026* منتخب النمسا لكرة اليد – منتخب إسبانيا لكرة اليد: 25-39
* منتخب تونس لكرة اليد – منتخب السعودية لكرة اليد: 34-24
الترتيب1. منتخب إسبانيا لكرة اليد – 4 نقاط
2. منتخب تونس لكرة اليد – نقطتان
3. منتخب السعودية لكرة اليد – 0 نقطة
4. منتخب النمسا لكرة اليد – 0 نقطة
برنامج السبت 16 ماي 2026* منتخب النمسا لكرة اليد – منتخب السعودية لكرة اليد (الساعة 12:00)
* منتخب تونس لكرة اليد – منتخب إسبانيا لكرة اليد (الساعة 14:00)
