كاس تونس لكرة القدم - الصادق السالمي يدير لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي

اعلنت الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الجمعة انه تم تعيين الحكم الصادق السالمي لادارة لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي المقررة يوم الاحد بملعب المتلوي (س 15 و30) لحساب الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم.

وسيساعد السالمي في ادارة هذه المباراة خليل الحساني واحمد الضويوي.