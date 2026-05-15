كأس العالم 2026 : الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلق برنامج نظام عالمي جديد لمكافأة المشجعين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إطلاق برنامج "جوائز فيفا", وهو نظام عالمي جديد يعتمد على تجميع النقاط بهدف مكافأة تفاعل المشجعين مع مختلف أنشطة ومنصات الهيئة الكروية الدولية.

ويستند البرنامج إلى النجاح الذي حققته النسخة التجريبية خلال كأس العالم للأندية 2025, حيث تقرر اعتماده كنظام دائم يعمل طوال السنة, وليس فقط أثناء البطولات الكبرى.

وسيتمكن المشجعون من جمع "نقاط فيفا" عبر متابعة المحتوى الرقمي, والمشاركة في الأنشطة التفاعلية, إضافة إلى حضور المباريات والفعاليات, ما يسمح لهم بالانتقال بين مستويات مختلفة تمنح مزايا وتجارب حصرية.

ومن أبرز خصائص البرنامج إطلاق "جواز سفر كأس العالم 2026 الافتراضي", الذي يتيح للمشجعين توثيق مشاركتهم في الأحداث الكروية الكبرى من خلال أختام رقمية وذكريات تفاعلية ترافقهم في مختلف البطولات.

كما تتضمن المكافآت المتاحة حزم ملصقات رقمية خاصة بكأس العالم 2026, وتجارب واقع افتراضي, وقسائم شراء من متجر "فيفا", إلى جانب جولات افتراضية داخل متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويهدف "فيفا" من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز علاقة الجماهير بكرة القدم, عبر منظومة رقمية تمنح المشجعين امتيازات متواصلة وتجارب تفاعلية مرتبطة بأكبر المنافسات العالمية.
