JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:41 Tunis

بطولة البادل التونسية بمجمع القنطاوي بسوسة من 16 الى 24 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a07057191aeb9.43724409_ijfqghpmenokl.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 12:34 قراءة: 0 د, 53 ث
      
يحتضن مجمع القنطاوي بسوسة بطولة البادل التونسية من 26 الى 24 ماي الجاري بمشاركة واسعة من داخل تونس وخارجها

وتعد هذه التظاهرة الرياضية فرصة ممتازة لعشاق اللعبة لمتابعة منافسات قوية ودعم السياحة الرياضية في مدينة سوسة والقنطاوي


ويهدف هذا الحدث الى نشر ثقافة رياضة البادل وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية ورياضية رائدة


ويشارك في هذه البطولة ثلة من الهواة والمحترفين لتقديم مستويات تنافسية عالية في أجواء حماسية ومباريات عالية المستوى

وتوفر هذه التظاهرة جوائز مالية للفائزين

يشار، الى أن رياضة البادل (Padel) في تونس تشهد نموًا هائلاً وانتشارا واسعا ، لتصبح في عام 2026 واحدة من أكثر الرياضات شعبية، خاصة بين الشباب والمهنيين، حيث تعتبر "رياضة المستقبل" في البلاد.

وتعتمد هذه الرياضة على التكتيك والذكاء أكثر من القوة البدنية، وقد تضاعف عدد ملاعب البادل (الداخلية والخارجية) في تونس بشكل ملحوظ منذ سنة 2022، وتتمركز الملاعب بشكل كبير في تونس العاصمة والضواحي (المرسى، سكرة، عين زغوان)، إضافة إلى سوسة والحمامات وجربة مع توفر ملاعب ذات مواصفات دولية

وتسعى السلطات الرياضية التونسية إلى هيكلة اللعبة وتأطيرها قانونيا لتعزيز مكانتها في المنافسات الدولية، مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329332

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
23°-16
22°-14
24°-13
26°-13
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>