بطولة البادل التونسية بمجمع القنطاوي بسوسة من 16 الى 24 ماي 2026

يحتضن مجمع القنطاوي بسوسة بطولة البادل التونسية من 26 الى 24 ماي الجاري بمشاركة واسعة من داخل تونس وخارجهاوتعد هذه التظاهرة الرياضية فرصة ممتازة لعشاق اللعبة لمتابعة منافسات قوية ودعم السياحة الرياضية في مدينة سوسة والقنطاويويهدف هذا الحدث الى نشر ثقافة رياضة البادل وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة سياحية ورياضية رائدةويشارك في هذه البطولة ثلة من الهواة والمحترفين لتقديم مستويات تنافسية عالية في أجواء حماسية ومباريات عالية المستوىوتوفر هذه التظاهرة جوائز مالية للفائزينيشار، الى أن رياضة البادل (Padel) في تونس تشهد نموًا هائلاً وانتشارا واسعا ، لتصبح في عام 2026 واحدة من أكثر الرياضات شعبية، خاصة بين الشباب والمهنيين، حيث تعتبر "رياضة المستقبل" في البلاد.وتعتمد هذه الرياضة على التكتيك والذكاء أكثر من القوة البدنية، وقد تضاعف عدد ملاعب البادل (الداخلية والخارجية) في تونس بشكل ملحوظ منذ سنة 2022، وتتمركز الملاعب بشكل كبير في تونس العاصمة والضواحي (المرسى، سكرة، عين زغوان)، إضافة إلى سوسة والحمامات وجربة مع توفر ملاعب ذات مواصفات دوليةوتسعى السلطات الرياضية التونسية إلى هيكلة اللعبة وتأطيرها قانونيا لتعزيز مكانتها في المنافسات الدولية، مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026