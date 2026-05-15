تأخير النظر في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة إلى الثلاثاء القادم

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في القضية المتعلقة بما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة إلى جلسة يوم الثلاثاء القادم، وذلك لمواصلة استنطاق المتهمين.وخصصت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس جلسة اليوم الجمعة لاستنطاق المتهمين عبر المحاكمة عن بعد، من خلال القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية.وتولت الدائرة خلال جلسة اليوم استنطاق كل من وزير الداخلية الأسبق علي العريض وسمير الحناشي، المستشار الأسبق لعلي العريض، حيث تواصلت عملية استنطاقهما على امتداد عدة ساعات، قبل أن تقرر الدائرة المتعهدة تأخير القضية إلى جلسة الثلاثاء القادم لمواصلة استنطاق بقية المتهمين.وتشمل قائمة المتهمين في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة أكثر من ثلاثين متهما، من بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض وفتحي البلدي وسمير الحناشي، إلى جانب إطارات أمنية سابقة، بعضهم موقوفون وآخرون بحالة سراح، بالإضافة إلى متهمين آخرين محالين بحالة فرار.