كاس العالم 2026: المنتخب الفرنسي بوجوه جديدة وغيابات وازنة

كشف مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، مساء أمس الخميس، عن قائمة تضم 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم (11 جوان - 19 جويلية)، في تشكيلة تمزج بين الخبرة والمواهب الصاعدة، مع تسجيل غياب وازن لعدد من الأسماء المعتادة في صفوف "الديكة".وتضم هذه اللائحة 13 لاعبا سيخوضون المنافسة لأول مرة بقميص المنتخب الفرنسي، في خطوة تعكس رغبة في تجديد الدماء والاستعداد للمستقبل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهيكل الأساسي للتشكيلة التي خاضت النسختين الأخيرتين من كأس العالم.ورغم احتفاظ ديدييه ديشامب بقائده كيليان مبابي على رأس كتيبة تعج بالنجوم، إلا أن خط الهجوم يعد أكثر المراكز التي شهدت ضخ دماء جديدة، حيث ينضم كل من ديزيريه دوي، ومايكل أوليس، ومغنيس أكليوش، وبرادلي باركولا، وجان فيليب ماتيتا، وريان شرقي إلى المنتخب الفرنسي في أول مشاركة مونديالية لهم.ويمثل هذا الجيل من الشباب ذوي الإمكانات الهجومية العالية تجسيدا لطموح المدرب الفرنسي في إضفاء السرعة والإبداع والقدرة على الاختراق داخل المنظومة التكتيكية الحالية، مع اقتراب انطلاق أرقى البطولات الكروية العالمية.ومن أبرز المستجدات على مستوى الخط الهجومي، اختار الطاقم التقني استبعاد راندال كولو مواني مقابل توجيه الدعوة إلى جان-فيليب ماتيتا، في إطار الحرص على إعادة ضبط الخيارات الهجومية، بالاعتماد على عناصر ذات تجربة لقيادة المنتخب الفرنسي.وعلى مستوى خط الوسط، جاءت اختيارات الطاقم التقني محسومة لصالح عناصر تتميز بالخبرة والجاهزية البدنية، من خلال توجيه الدعوة بشكل منطقي لكل من نغولو كانتي، وأوريلين تشواميني، وأدريان رابيو، ومانو كوني، ووارن زاير-إيمري.ويظل الغياب الأبرز في القائمة النهائية هو لاعب وسط ريال مدريد، إدواردو كامافينغا، في ظل تراجع مستواه وفقدانه لثقة كبيرة داخل النادي الملكي، بعدما عاش موسما معقدا نوعا ما.غير أن قرار المدرب الفرنسي بعدم استدعاء قائد أولمبيك ليون، كورنتان توليسو، أثار نوعا من الاستغراب، رغم أنه كان متوقعا بالنظر إلى الخيارات التي طبعت اللوائح الأخيرة للمنتخب الفرنسي.أما على مستوى الخط الدفاعي، شهدت اللائحة الجديدة ضم تسعة لاعبين بدل الثمانية الذين كان مقررا استدعاؤهم في البداية، مع تسجيل عودة لافتة لماكسنس لاكروا، الذي وُجهت إليه الدعوة لأول مرة للمشاركة في المباريات الإعدادية لكأس العالم.ويضم الخط الدفاعي كلا من لوكاس ديني، ومالو غوستو، وتيو هيرنانديز، ولوكاس هيرنانديز، وإبراهيما كوناتي، وجول كوندي، وويليام ساليبا، ودايو أوباميكانو، إلى جانب ماكسنس لاكروا.في حراسة المرمى، انضم حارس نادي لانس، روبين ريسّيه، لأول مرة إلى صفوف "الديكة" كحارس ثالث، ليحل محل لوكاس شوفالييه الذي فقد مكانته الرسمية في حراسة مرمى باريس سان جيرمان.ورغم استدعائهما في الأشهر الماضية، يُعد كل من فلوريان توفان وكايرين ثورام من أبرز الغائبين عن اللائحة، فرغم مستوياتهما الجيدة، غير أنهما لم يتمكنا من فرض نفسيهما أمام المنافسة القوية داخل المجموعة.وفي سجل الغيابات أيضا، يبرز اسم هوغو إيكيتيكي، ضحية تمزق في وتر أخيل خلال منافسات رابطة أبطال أوروبا، حيث لن يعود للمنافسة قبل نهاية العام، وهو الذي يعد من بين أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الفرنسية.وينطبق الأمر ذاته على إستيبا لبلو، هداف البطولة الفرنسية مع رين برصيد 20 هدفا، الذي لن يرافق المنتخب إلى الولايات المتحدة، إلى جانب إيلي جونيور كروبي وأدريان تروفير، اللذين يقدمان مستويات لافتة في البطولة الانقليزية الممتازة.وإذا لم تظهر أي مفاجأة كبرى، فإن التشكيلة المستدعاة تتجه نحو مزيج يجمع بين نجوم مخضرمين ومواهب شابة، في محاولة لتكرار إنجاز سنة 2018، عندما توّج المنتخب الفرنسي بلقبه العالمي الثاني تحت قيادة نفس المدرب.يشار إلى أن المنتخب الفرنسي، المتوج بطلا للعالم عامي 1998 و2018 ووصيف البطل في نسختي 2006 و2022، يتواجد في المجموعة التاسعة لمونديال 2026، إلى جانب السنغال والنرويج والعراق، حيث سيواجه السنغال في 16 جوان القادم والعراق في 22 منه، قبل أن يلتقي النرويج في 26 من الشهر ذاته.