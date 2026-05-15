هيئة الانتخابات تشارك بداكار في المؤتمر الدولي حول تعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في العملية الانتخابية

Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 10:56
      
شاركت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المؤتمر الدولي حول " تعزيز المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة في العصر الرقمي " الذي تم تنظيمه بالعاصمة السنغالية داكار من 12 إلى 14 ماي الجاري ، ممثلة في عضو الهيئة نجلاء العبروقي، وذلك وفق بلاغ نشرته الهيئة اليوم الجمعة.

 و قد تم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشعبة المساعدة الانتخابية التابعة للأمم المتحدة والتحالف الإفريقي للإعاقة وبحضور ممثلين عن هيئات وإدارات انتخابية من ثلاثين دولــــة من ضمنهم تونس ومنظمات إقليميــــة ودوليـــــة تعنى بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ممثلين عن الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


وتولت عضو الهيئة التعريف بالتجربة التونسية في مجال تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات مبرزة خصوصية هذه التجربة من خلال التعاون الوثيـــــق القائم بين الهيئـة و المنظمات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقــــة.


واستعرضت ما تم سنه من قوانين تضمن مشاركتهم الفعليـــة ليس فقط في العمليات الانتخابية وإنما أيضا في الحياة السياسيــــة و مختلف المجالس المنتخبة إضافة إلى اعتماد الهيئـــة في رسم سياستها في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقـــة على الاقتراحات التي تقدمها المنظمات والجمعيات المعنيـــة باعتبارها تستجيب لحاجياتهم الفعليــــة ومبنية على تجاربهم الميدانية المعاشـــة وتهدف إلى ضمان استقلالية وحريــــة مشاركتهم في العمليات الانتخابية والحياة السياسية.

كما شكلت هذه المشاركة مناسبة تولت خلالها عبروقي إجراء اتصالات مع عدد من ممثلي الهيئات الانتخابية المشاركـــة لبحث فرص التعاون المتاحة في المجال الانتخابي.

وقد تم تخصيص أشغال هذا المؤتمر لتبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات في إفريقيا واعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز وتسهيل وسائل تواصلهم والاستفادة من التجارب والخبرات الوطنية والإقليمية ومزيد التعاون دوليا واقليميا وعربيا في هذا المجال ، وفق ما جاء في نص البلاغ
