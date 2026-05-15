JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:12 Tunis

الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى تنظم يوما تحسيسيا للتقصي المبكر لارتفاع ضغط الدم يوم 17 ماي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b2a69a736563.36275141_jieqklnhpfgom.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 15:04 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، يوم الأحد 17 ماي الجاري، يوماً وطنياً تحسيسياً للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم، تحت شعار " اعرف ضغطك.. احمِ كليتيك "، وذلك ب احدى المساحات التجارية الكبرى بتونس العاصمة انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً.

وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أن هذه التظاهرة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، تهدف إلى توعية المواطنين بالارتباط الوثيق بين اضطراب ضغط الدم وسلامة الوظائف الكلوية، من خلال تقديم فحوصات مجانية وقياسات فورية لضغط الدم لفائدة العموم، بالإضافة إلى حملات تحسيسية مماثلة ستنتظم بمختلف جهات الجمهورية.


ويُعد ارتفاع ضغط الدم، وفق تقديرات المختصين، "القاتل الصامت" والمسبب الثاني الرئيسي للفشل الكلوي في تونس، حيث تكمن خطورته في كونه قد لا يخلف أعراضاً سريرية واضحة إلا في مراحل متقدمة، مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة للكلى.


وتشير، آخر الإحصائيات المتوفرة إلى أن قطاع طب الكلى في تونس يواجه تحديات متزايدة، حيث ناهز عدد المرضى الذين يخضعون لتصفية الدم نحو 12 ألف مريض، وهي أرقام تعكس كلفة صحية واجتماعية باهظة تتحملها الصناديق الاجتماعية والدولة.

كما تشدد الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى، بمناسبة هذا اليوم، على أهمية التقصي المبكر كآلية أساسية لتفادي الوصول إلى مرحلة القصور الكلوي المزمن، معتبرة أن "زرع الكلى" يظل الحل الأمثل والبديل الأنجع طبياً واقتصادياً مقارنة بآلات التصفية، مما يستوجب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتطوير الإطار التشريعي واللوجستي لهذا المجال.

ويتضمن برنامج التظاهرة، إلى جانب الفحوصات المجانية، ورشات توعوية حول السلوكيات الوقائية، على غرار التقليص من استهلاك مادة الملح، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتجنب الاستهلاك العشوائي للأدوية والمسكنات التي قد تسبب تسمماً كلوياً حاداً.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329325

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 23
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
23°-16
21°-15
24°-13
25°-13
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>