النادي الإفريقي يتوج ببطولته الرابعة عشرة بعد موسم استثنائي

هيئة جديدة واستقرار إداري



فوزي البنزرتي.. عقلية البطل



تألق مهيب الشامخ وفراس شواط



جماهير حاسمة وعودة قارية



توج النادي الإفريقي بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لموسم 2025-2026، محرزا لقبه الرابع عشر في تاريخه بعد غياب دام 11 عاما، في تتويج وصف بالاستثنائي بالنظر إلى مسيرة الفريق والأرقام التي حققها طوال الموسم.وجاء الحسم في الجولة قبل الأخيرة عقب الفوز في دربي العاصمة أمام الترجي الرياضي التونسي، في مباراة اعتبرها أنصار الأحمر والأبيض لحظة مفصلية أعادت الفريق إلى واجهة كرة القدم التونسية.وشهدت بداية الموسم انتخاب هيئة مديرة جديدة برئاسة محسن الطرابلسي، عملت على إعادة التوازن المالي والإداري داخل النادي رغم الضغوطات الكبيرة والتحديات المتراكمة. كما اتخذت الهيئة قرارا مبكرا بتغيير الإطار الفني، عبر إنهاء التعاقد مع المدرب محمد الساحلي والتعاقد مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي.وقاد فوزي البنزرتي الفريق نحو التتويج مستفيدا من خبرته الطويلة، حيث نجح في ترسيخ عقلية الانتصار داخل المجموعة، وهو ما تجسد خصوصا في مواجهة الدربي الحاسمة.واعتمد النادي الإفريقي على منظومة دفاعية قوية جعلته صاحب أقوى دفاع في البطولة، بعدما لم تستقبل شباكه سوى 10 أهداف طيلة الموسم. وتألق في الخط الخلفي كل من أسامة السهيلي وغيث الزعلوني وحمزة بن عبدة والليبي علي يوسف، قبل التحاق الجزائري توفيق الشريفي خلال فترة الانتقالات الشتوية.وبرز الحارس مهيب الشامخ بشكل لافت، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، ليصبح أحد أبرز نجوم الموسم.هجوميا، شكل المهاجم فراس شواط أبرز صفقات الموسم للنادي الإفريقي، حيث أنهى البطولة هدافا برصيد 14 هدفا من أصل 43 سجلها الفريق، مستفيدا من الدعم الذي وجده من زملائه وفي مقدمتهم أيمن الحرزي وبلال آيت مالك وحمزة الخضراوي.ولعبت جماهير النادي الإفريقي دورا محوريا في هذا التتويج من خلال الحضور المكثف والدعم المالي والمعنوي المتواصل طوال الموسم، سواء عبر المدرجات أو عبر المساهمة في المبادرات الداعمة للنادي.وسيعود النادي الإفريقي بفضل هذا التتويج إلى منافسات رابطة أبطال إفريقيا بداية من الموسم القادم، بعد غياب عن المسابقة القارية منذ موسم 2018-2019.