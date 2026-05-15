فضية إفريقية للتونسية درة المحفوظي في القفز بالزانة

Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 09:50
      
أحرزت العداءة التونسية درة المحفوظي مساء أمس الخميس الميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة للسيدات، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لألعاب القوى 2026 المقامة بالعاصمة الغانية أكرا من 12 إلى 17 ماي الجاري.

وحققت المحفوظي قفزة بلغت 3 أمتار و70 صم، لتمنح تونس ميدالية جديدة في البطولة القارية.





وتشارك النخبة التونسية لألعاب القوى في هذه البطولة بخمسة رياضيين، وهم:

* عبد السلام العيوني في سباقي 800 و1500 متر
* محسن العناني في إطاحة المطرقة
* درة المحفوظي في القفز بالزانة
* ندى الشرودي في السباعي ودفع الجلة
* رحاب الظاهري في سباق 3000 متر موانع

ويشرف على المنتخب الوطني الإطار الفني المتكون من المدربين سامي الطرابلسي وعياد بن رحيم ونور الدين كمون.



وشهدت البطولة غياب عدد من أبرز العدائين التونسيين، من بينهم:

* محمد أمين الجهيناوي الذي يواصل تحضيراته في اختصاص 5000 متر
* مروى بوزياني استعدادا للمشاركة في منافسات الدوري الماسي بالصين
* أحمد الجزيري الذي يواصل تحضيراته للألعاب المتوسطية بمدينة تارانتو الإيطالية خلال شهر أوت المقبل.
