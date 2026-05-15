مبابي: أصبحت المهاجم الرابع في ريال مدريد تحت قيادة أربيلوا

Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 07:23
      
قال كيليان مبابي ​قائد المنتخب الفرنسي إنه أصبح ​الخيار الرابع في خط هجوم ريال ‌مدريد بعدما استبعده ‌المدرب ألفارو أربيلوا ‌من التشكيلة الأساسية في المباراة التي فاز فيها الفريق 2-صفر على ريال أوبيدو أمس ⁠الخميس.

وغاب اللاعب الفرنسي عن مباراة يوم الأحد الماضي التي خسرها الفريق 2-صفر أمام برشلونة، ​كما تعرض لصيحات استهجان من الجماهير عند عودته من إصابة في ⁠عضلات الفخذ الخلفية.

وشارك مبابي بديلا في الدقيقة 68، بعدما فضل أربيلوا ⁠الدفع بكل من فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا في الهجوم.

وقال مبابي للصحفيين إن لياقته البدنية لا تمثل مشكلة. وأضاف "أنا لائق تماما. لم ألعب لأنني، بالنسبة للمدرب، المهاجم الرابع في الفريق بعد فرانكو ماستانتونو وفيني وغونزالو.

"كنت مستعدا ​للعب أساسيا، لكن القرار يعود إليه ويجب دائما احترامه. لا توجد لدي أي مشكلة مع أربيلوا. يجب ‌تقبل فلسفة المدرب، وعلي أن أبذل جهدا أكبر للمنافسة مع فيني وغونزالو وماستانتونو".
وتعرض مبابي لانتقادات من ⁠الجماهير بسبب سفره إلى سردينيا ‌خلال فترة تعافيه، رغم تأكيده أنه حصل على إذن من النادي.

من جهته، قال أربيلوا إنه لم يكن من المنطقي الدفع بمبابي أساسيا بعد غيابه عن مباراة برشلونة، نافيا أن يكون قد وصفه بالخيار الرابع.
وقال المدرب الإسباني "تحدثت ‌معه قبل المباراة، ولا أعلم ⁠كيف فهم كلامي. "بالنسبة لي، من الواضح أن لاعبا لم يكن قادرا قبل أربعة أيام حتى على ‌الجلوس على مقاعد البدلاء (أمام برشلونة)، لا ينبغي أن يبدأ مباراة اليوم (الخميس)، خصوصا أنها ليست مباراة نهائية أو ‌مواجهة ⁠مصيرية".
وأضاف أربيلوا أن مبابي سيبدأ مباراة ريال مدريد المقبلة أمام إشبيلية بعد غد الأحد.
