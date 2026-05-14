تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،3 درجات بشمال غرب سوق الأحد من ولاية قبلي

تمّ تسجيل رجّة أرضيّة بقوّة 3،3 درجات على سلم ريشتر على الساعة الثامنة ليلا و43 دقيقة بمنطقة شمال غرب سوق الأحد من ولاية قبلي.

وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوّي أنّ محطات رصـد الزلازل التابعـة له حدّدت الرجّة بالمركز 33،91 درجة خط عرض و8،78 درجة خط طـول، بحسب التحاليل الأوّليّة.