النادي الإفريقي يحتفل بتتويجه ويتسلم رمز البطولة في أجواء كرنفالية برادس

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 20:02
      
في أجواء احتفالية منعشة وبحضور جماهيري غفير غصت به مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس، تسلم النادي الإفريقي رمز لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في أعقاب المباراة التي جمعته بضيفه الأولمبي الباجي (1-1) اليوم الخميس لحساب الجولة الثلاثين الأخيرة.

وتولى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي تسليم رمز نسر البطولة إلى قائد الفريق معتز الزمزمي بحضور خصوصا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري ووالي بن عروس عبد الحميد بوقديدة ورئيس النادي الإفريقي محسن الطرابلسي.


وجاء هذا اللقب ليتوج موسما استثنائيا للنادي الإفريقي وسط فرحة عارمة على المدرجات وأرضية الميدان ليعزز سجل الفريق بالبطولة الرابعة عشرة ويفتح مجددا طريق العودة للمشاركة في المنافسات القارية من بوابة أمجد المسابقات رابطة أبطال إفريقيا.
وكان فريق كرة السلة بالنادي الإفريقي قام خلال فترة ما بين الشوطين بدورة شرفية احتفالا بتتويجه بلقب كأس تونس.
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
