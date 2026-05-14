Babnet

انطلاق تشغيل منظومة متكاملة للتطهير ببلدية الخليدية من ولاية بنعروس

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 22:08
      
انطلق، منذ امس الاربعاء 13 ماي 2026، تشغيل منظومة متكاملة للتطهير ببلدية الخليدية من ولاية بن عروس، وذلك في إطار برنامج تطهير المدن الصغرى.

وتشمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية 2427 متر مكعب يوميا مزودة بوحدة معالجة ثلاثية لإعادة استخدام المياه المعالجة و 33 كيلومترًا من قنوات الصرف الصحي و 5 محطات ضخ. كما تشمل ربط حوالي 1800 مسكن بالشبكة.


وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع 45 مليون دينار تونسي ممولة من الجمهورية التونسية و البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية.


وحضر التدشين كل من نائبة المدير العام لشمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية مالين بلومبرغ و ممثلوا البنك الاروبي لاعادة الاعمار والتنمية بتونس، اضافة الى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير،عبد المجيد بالطيب.

ويهدف هذا المشروع الهيكلي، اضافة الى تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، الى فتح آفاق واسعة للتنمية الاقتصادية عبر الري الفلاحي، وإنشاء مناطق صناعية، وتشجيع السياحة البيئية.
