ترامب يؤكد أن نظيره الصيني وعده بعدم تزويد إيران بالمعدات الحربية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وعده بأن الصين لن تزود إيران بالمعدات العسكرية.وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ردا على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش دعم الصين لإيران مع شي جين بينغ: "قال لي إنه لا ينوي تزويد الجيش الإيراني بالمعدات العسكرية. هذا تصريح في غاية الجدية".وأشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن بكين تعتزم مواصلة شراء النفط الإيراني. وأضاف ترامب: "لكن في الوقت نفسه، قال إنهم يشترون كميات كبيرة من النفط هناك ويرغبون في مواصلة ذلك".ويشار إلى أن ترامب يجري زيارة دولة رسمية تاريخية إلى العاصمة الصينية بكين تمتد من 13 إلى 15 ماي 2026، وهي الأولى لرئيس أمريكي منذ تسع سنوات (منذ زيارته الأولى عام 2017).وتم استقبال ترامب بشكل حافل شمل استعراضا عسكريا في قاعة الشعب الكبرى وجولة مشتركة مع شي في "معبد السماء" الأثري.وخلال الزيارة حظي الملف الإيراني بنقاش معمق؛ وتوافق الزعيمان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان تدفق الطاقة، والتأكيد على منع إيران من حيازة سلاح نووي.