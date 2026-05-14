JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:40 Tunis

ترامب يؤكد أن نظيره الصيني وعده بعدم تزويد إيران بالمعدات الحربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a05f7eb705359.21765071_ilfghmnojpeqk.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 17:26 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وعده بأن الصين لن تزود إيران بالمعدات العسكرية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ردا على سؤال حول ما إذا كان قد ناقش دعم الصين لإيران مع شي جين بينغ: "قال لي إنه لا ينوي تزويد الجيش الإيراني بالمعدات العسكرية. هذا تصريح في غاية الجدية".


وأشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أن بكين تعتزم مواصلة شراء النفط الإيراني. وأضاف ترامب: "لكن في الوقت نفسه، قال إنهم يشترون كميات كبيرة من النفط هناك ويرغبون في مواصلة ذلك".


ويشار إلى أن ترامب يجري زيارة دولة رسمية تاريخية إلى العاصمة الصينية بكين تمتد من 13 إلى 15 ماي 2026، وهي الأولى لرئيس أمريكي منذ تسع سنوات (منذ زيارته الأولى عام 2017).

وتم استقبال ترامب بشكل حافل شمل استعراضا عسكريا في قاعة الشعب الكبرى وجولة مشتركة مع شي في "معبد السماء" الأثري.

وخلال الزيارة حظي الملف الإيراني بنقاش معمق؛ وتوافق الزعيمان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان تدفق الطاقة، والتأكيد على منع إيران من حيازة سلاح نووي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329283

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet25°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-18
23°-15
23°-15
25°-14
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>