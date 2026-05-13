كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يفرض التعادل على المغرب في افتتاح البطولة

استهل المنتخب التونسي تحت 17 عاما مشاركته في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما 2026 بتعادل ثمين أمام منتخب البلد المنظم المنتخب المغربي تحت 17 عاما بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء بملعب مولاي الحسن، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى.وكان المنتخب التونسي سباقا إلى التهديف عبر يحيى الجليدي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك إليان حديدي التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 76.وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، انتهت مواجهة المنتخب المصري تحت 17 عاما والمنتخب الإثيوبي تحت 17 عاما بالتعادل السلبي.| المنتخب | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه || ---------------------------- | ------ | --- | --- | ----- | --- | -- | ---- || المنتخب التونسي تحت 17 عاما | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 || المنتخب المغربي تحت 17 عاما | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 || المنتخب المصري تحت 17 عاما | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 || المنتخب الإثيوبي تحت 17 عاما | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |* المنتخب التونسي تحت 17 عاما – المنتخب المصري تحت 17 عاما (الساعة 14:00)* المنتخب الإثيوبي تحت 17 عاما – المنتخب المغربي تحت 17 عاما (الساعة 17:00)ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، مع ضمان التأهل مباشرة إلى كأس العالم تحت 17 عاما 2026.