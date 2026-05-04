قفصة: الإطاحة بشبكة لترويج المخدّرات وحجز 600 قرص مخدّر وشاحنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65c6696ba9d288.72425630_mqliehjkpongf.jpg>

تمكّنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة، في موفى الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة، وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنّهم من عناصرها، وحجز 600 قرص مخدر نوع "ايريكا" وشاحنة كانت تستعمل للترويج، وفق ما ذكره مصدر أمني، اليوم الاثنين، لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأضاف المصدر ذاته أنه باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاثة لاستكمال الابحاث معهم بخصوص تكوين وفاق من أجل ترويج مواد مخدرة.