بطولة روما للتنس للماسترز - خروج معز الشرقي منذ الدور التمهيدي الأول على يد الشيلي كريستيان غارين

خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 140 عالميا من الدور التمهيدي الأول لبطولة روما للماسترز للتنس ذات الـ1000 نقطة إثر خسارته أمام الشيلي كريستيان غارين المصنف 104 عالميا بنتيجة صفر-2 بواقع صفر-6 و2-6 اليوم الإثنين.
وتقام بطولة روما على ملاعب ذات أرضية ترابية بمجموع جوائز مالية في حدود 325ر8 مليون يورو.
وهي الخسارة الثانية على التوالي لمعز الشرقي أمام كريستيان غارين بعد الهزيمة يوم 28 أفريل الماضي في إطار الدور السادس عشر لبطولة كالياري للتحدي بنتيجة 1-2.

ولم ترتق مشاركات معز الشرقي هذا العام الى مستوى التطلعات اذ تبقى افضل نتائجه بلوغه الدور ربع النهائي لبطولة بو الفرنسية خلال شهر فيفري الماضي خلافا للسنة الماضية التي توج خلالها بثلاثة ألقاب ضمن بطولات التحدي في سانت تروبي (فرنسا) وهيرسونيسوس (اليونان) وبورتو (البرتغال).
