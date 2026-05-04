Babnet   Latest update 10:51 Tunis

اتحاد الفلاحة يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب وتمديد آجال منحة التسليم السريع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cereales2017.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 04 Mai 2026 - 10:43 قراءة: 1 د, 11 ث
      
طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج، نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين.

وشدد المكتب، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم السبت 2 ماي 2026، على ضرورة إحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية، داعياً إلى اعتماد مرونة أكبر في "سلّم التعيير" نظراً للنقص الحاد في مادة "الأمونيتر" وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول (ارتفاع نسبة التفرقع).


كما طالب الاتحاد بتمديد آجال "منحة التسليم السريع" لتستمر إلى موفى شهر أوت بالنسبة لمادة الشعير، وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين، وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الرطوبة التي قد تؤدي إلى تأخير عمليات الحصاد.


وفي جانب حماية المحاصيل والممتلكات، دعا البيان إلى تكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات للتوقي من الحرائق، مطالباً بتعزيز الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت في عدة جهات وألحقت أضراراً جسيمة بالمربين.

وعلى صعيد قطاع الصيد البحري، أعرب المكتب التنفيذي عن انشغاله البالغ إزاء تدهور أوضاع المهنيين، منتقداً "تواصل اعتماد المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار وتغييب مقترحات أهل المهنة". ودعا في هذا الصدد إلى إرساء تغطية اجتماعية شاملة للبحارة تضمن جرايات تقاعد عادلة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي أصبحت تعيق ديمومة النشاط.

وخلص البيان، إلى التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية شاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع الميدان، بما يضمن تعزيز صمود القطاع الفلاحي والبحري وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328610

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 04 ماي 2026 | 17 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:12
16:03
12:23
05:22
03:44
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
28°-17
25°-17
24°-16
25°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/04)     2890,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/04)   28093 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>