الرابطة الثانية: اتفاق مبدئي مع فاروق الجنحاوي لخلافة عثمان الشهايبي في تدريب مستقبل القصرين

اتفقت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالقصرين الناشط في صفوف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية) مبدئيا مع المدرب فاروق الجنحاوي لخلافة عثمان الشهايبي على رأس العارضة الفنية لفريق السباسب، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم الفريق عامر الشعباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد.وأوضح الشعباني ان المفاوضات مع الجنحاوي بلغت أشواطا متقدمة على ان يتم الاعلان عن التعاقد رسميا في غضون الساعات القادمة.وأضاف الناطق الرسمي باسم مستقبل القصرين أن ذلك يأتي على إثر فك الارتباط رسميا بالتراضي مع المدرّب الاول عثمان الشهايبي اليوم، مشيرا الى انه تقرر الابقاء على بقية عناصر الاطار الفني للفريق الأول في بقية مشوار البطولة، والمتألف من المدرّب المساعد ثابت القاهري ومدرب حراس المرمى محمد عمر دمّق والمعدّ البدني ثامر خضراوي.ويأتي قرار التخلي عن الشهايبي عقب فقدان الفريق كل حظوظه في الصعود الآلي لبطولة الرابطة المحترفة االاولى، حيث يمكث الفريق في المركز الثالث برصيد 44 نقطة الذي يخول له بالتوازي خوض مباراة نصف نهائي ملحق الصعود خارج القواعد ضد صاحب المرتبة الثانية للمجموعة الاولى.وانهزم زملاء عصام الدخيللي أمس السبت لحساب الجولة الخامسة والعشرين من البطولة ضدّ مضيفهم هلال الرديف بهدف دون ردّ، على أن يستضيف الفريق لحساب الجولة السادسة والعشرين والختامية اتحاد قصور الساف بملعب القصرين يوم الثلاثاء 12 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة مساء بملعب القصرين.