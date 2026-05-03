تصفيات “بال”: داكار السنغالي يكمل عقد المتأهلين إلى المرحلة النهائية

حسم الترتيب في المواجهة الختامية



تأهلات مجموعة كالاهاري



النتائج



الترتيب



ضمن داكار السنغالي تأهله إلى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “BAL” في نسختها السادسة، عقب فوزه على ماكتاون النيجيري بنتيجة، اليوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات مجموعة الصحراء.وبهذا الانتصار، التحق الفريق السنغالي بكل من النادي الإفريقي والفتح الرباطي والأهلي المصري، التي كانت قد ضمنت تأهلها مسبقًا إلى المرحلة النهائية المقررة نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي.وتُختتم منافسات مجموعة الصحراء مساء اليوم بمواجهة الفتح الرباطي والأهلي المصري، والتي ستحدد الترتيب النهائي للمجموعة.ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي.عن مجموعة كالاهاري، ضمنت الأندية التالية تأهلها إلى المرحلة النهائية:* تايغرز الرواندي* بيترو لواندا الأنغولي* الأهلي الليبي* دار سيتي التنزاني* داكار – ماكتاون:* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي:* شبيبة أبيدجان – داكار:* النادي الإفريقي – ماكتاون:* شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري:* الأهلي المصري – ماكتاون:* الفتح الرباطي – داكار:* النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان:* داكار – الأهلي المصري:* ماكتاون – الفتح الرباطي:* النادي الإفريقي – الأهلي المصري:* ماكتاون – شبيبة أبيدجان:* النادي الإفريقي – داكار:* الفتح الرباطي – شبيبة أبيدجان:* النادي الإفريقي:* داكار السنغالي:* الفتح الرباطي:* الأهلي المصري:* ماكتاون النيجيري:* شبيبة أبيدجان: