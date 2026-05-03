تصفيات “بال”: داكار السنغالي يكمل عقد المتأهلين إلى المرحلة النهائية
ضمن داكار السنغالي تأهله إلى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “BAL” في نسختها السادسة، عقب فوزه على ماكتاون النيجيري بنتيجة 79-62، اليوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات مجموعة الصحراء.
وبهذا الانتصار، التحق الفريق السنغالي بكل من النادي الإفريقي والفتح الرباطي والأهلي المصري، التي كانت قد ضمنت تأهلها مسبقًا إلى المرحلة النهائية المقررة نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي.
حسم الترتيب في المواجهة الختاميةوتُختتم منافسات مجموعة الصحراء مساء اليوم بمواجهة الفتح الرباطي والأهلي المصري، والتي ستحدد الترتيب النهائي للمجموعة.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي.
تأهلات مجموعة كالاهاريعن مجموعة كالاهاري، ضمنت الأندية التالية تأهلها إلى المرحلة النهائية:
* تايغرز الرواندي
* بيترو لواندا الأنغولي
* الأهلي الليبي
* دار سيتي التنزاني
النتائجالأحد 3 ماي 2026
* داكار – ماكتاون: 79-62
* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (18:00)
السبت 2 ماي 2026
* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي: 68-71
* شبيبة أبيدجان – داكار: 75-83
الجمعة 1 ماي 2026
* النادي الإفريقي – ماكتاون: 86-77
* شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري: 65-85
الأربعاء 29 أفريل 2026
* الأهلي المصري – ماكتاون: 89-80
* الفتح الرباطي – داكار: 66-67
الثلاثاء 28 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان: 79-74
الأحد 26 أفريل 2026
* داكار – الأهلي المصري: 72-76
* ماكتاون – الفتح الرباطي: 72-97
السبت 25 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – الأهلي المصري: 69-68
* ماكتاون – شبيبة أبيدجان: 76-68
الجمعة 24 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – داكار: 85-79
* الفتح الرباطي – شبيبة أبيدجان: 85-55
الترتيب* النادي الإفريقي: 9 نقاط (5 مباريات)
* داكار السنغالي: 8 نقاط (5 مباريات)
* الفتح الرباطي: 7 نقاط (4 مباريات)
* الأهلي المصري: 7 نقاط (4 مباريات)
* ماكتاون النيجيري: 6 نقاط (5 مباريات)
* شبيبة أبيدجان: 5 نقاط (5 مباريات)
