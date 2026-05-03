الجامعة التونسية لكرة اليد تعقد جلستها العامة الانتخابية يوم 6 جوان القادم

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ صادر اليوم الاحد عبر صفحتها الرسمية انها ستعقد جلستها العامة الانتخابية يوم السبت 6 جوان القادم بمدينة الحمامات بداية من الساعة العاشرة صباحا.وأشارت الجامعة إلى أن الاقتراع سيكون على القائمات مضيفة أنه تم تحديد يوم 22 ماي الجاري على الساعة الواحدة ظهرا كآخر اجل لايداع القائمات المترشحة.وتابعت أن جدول الأعمال يتضمن بالخصوص تلاوة التقريرين الادبي والمالي للفترة الممتدة من 1 جويلية 2024 الى 30 جوان 2025 والمصادقة عليهما الى جانب عرض تقرير مراقبي الحسابات والمصادقة عليه.كما سيتم تعيين مراقبي الحسابات للمدة النيابية 2026-2030 وانتخاب رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة اليد على ان يقع اثر ذلك انتخاب اعضاء المكتب الجامعي والاعلان عن نتائج الانتخابات.