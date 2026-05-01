جامعة تونس المنار تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة "بينغهامتون" الأمريكية

التقى رئيس جامعة تونس المنار، المعز الشفرة وفداً من جامعة "بينغهامتون" الأمريكية، يترأسه عميد كلية الهندسة رفقة ثلة من الأساتذة والباحثين.وتباحث الطرفان حول آليات إرساء اتفاقية تعاون مشترك تشمل عديد الاختصاصات العلمية، وتهدف إلى دعم برامج البحث العلمي، وتبادل الأساتذة والطلبة بما يخدم المشاريع البحثية في كلا الجامعتين، وفق بلاغ صادر الخميس عن جامعة تونس المنار.ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجامعتين خاصة مع نجاح عدد من خريجي جامعة تونس المنار في تعزيز الاطار الاكاديمي بجامعة "بنغهامتون"، وفق ذات البلاغ.