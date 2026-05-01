Babnet   Latest update 09:42 Tunis

جامعة تونس المنار تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة "بينغهامتون" الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f39549964105.04644467_nlihfgpkjeoqm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 08:14 قراءة: 0 د, 25 ث
      
التقى رئيس جامعة تونس المنار، المعز الشفرة وفداً من جامعة "بينغهامتون" الأمريكية، يترأسه عميد كلية الهندسة رفقة ثلة من الأساتذة والباحثين.

وتباحث الطرفان حول آليات إرساء اتفاقية تعاون مشترك تشمل عديد الاختصاصات العلمية، وتهدف إلى دعم برامج البحث العلمي، وتبادل الأساتذة والطلبة بما يخدم المشاريع البحثية في كلا الجامعتين، وفق بلاغ صادر الخميس عن جامعة تونس المنار.


ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجامعتين خاصة مع نجاح عدد من خريجي جامعة تونس المنار في تعزيز الاطار الاكاديمي بجامعة "بنغهامتون"، وفق ذات البلاغ.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328428

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 01 ماي 2026 | 14 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:10
16:02
12:23
05:25
03:49
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
21°-14
27°-12
31°-15
31°-18
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>