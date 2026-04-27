نابل ... تنظيم المؤتمر الدولي الثالني حول الحوكمة والاستدامة أيام 30 و31 أكتوبر و01 نوفمبر 2026

Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 21:10
      
تنظم، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل، بالشراكة مع عدد من الهياكل العلمية الدولية، الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول الحوكمة والاستدامة (CIGD 2026)، وذلك أيام 30 و31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026.

ويهدف هذا اللقاء العلمي، الذي يندرج في اطار عمل مدرسة الدكتوراه "تقنيات اتخاذ القرار"، إلى جمع الباحثين والممارسين وصناع القرار لمناقشة التحديات الجديدة المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية والتحول الرقمي.


وتتمحور أشغال المؤتمر حول موضوع "الحوكمة والاستدامة عند تقاطع التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية والتكنولوجية والاقتصادية"، في ظل سياق عالمي يتسم بعدم اليقين وتحولات عميقة.


وستتاح الفرصة لأفضل البحوث المشاركة فرصة النشر في مجلات علمية مرموقة.

وينتظم هذا الحدث بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، على غرار الجمعية الدولية للحوكمة والاستدامة بفرنسا ومخبر Rigueur Laboratory ومعهد السوسيو-اقتصاد للمؤسسات والمنظمات (ISEOR) وقسم الاستشارات الإدارية التابع لأكاديمية الإدارة، إلى جانب جمعية طلبة الدكتوراه الناطقين بالفرنسية في التصرف.

وقد تم تحديد، يوم 15 جويلية 2026، كآخر أجل لقبول المشاركات في المؤتمر، على أن ترسل عبر البريد الإلكتروني : cigd.2026@gmail.com.
