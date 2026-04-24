Babnet   Latest update 21:30 Tunis

امضاء اتفاقية بين الحماية المدنية ومجمع الصيانة والتصرف بالصخيرة لتقريب خدمات النجدة والانقاذ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69eb9f6d5eadd1.50319926_jlhmqgieonpkf.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 21:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تم صباح اليوم الجمعة، إمضاء اتفاقية مشتركة بين الإدارة العامة للحماية المدنية ومجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالصخيرة (ولاية صفاقس)، وذلك بحضور كل من المدير العام للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي، ورئيس المجمع، وثلة من الإطارات السامية من المؤسستين.

وتتعلق الاتفاقية، ببناء فرقة للحماية المدنية بالصخيرة، بهدف المساهمة في تقريب خدمات النجدة والإنقاذ، والرفع من مستوى التأهب والاستجابة لمختلف الحوادث المحتملة، خاصة ذات الطابع الصناعي، وفق بلاغ نشرته الادارة العامة للحماية المدنية.


كما تهدف هذه الاتفاقية، إلى تدعيم التنسيق المشترك في مجالات الوقاية من الأخطار الصناعية، وتحسين سرعة ونجاعة التدخل في حالات الطوارئ، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328047

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:01
12:24
05:34
03:59
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
22°-12
26°-13
27°-15
26°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>