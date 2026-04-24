امضاء اتفاقية بين الحماية المدنية ومجمع الصيانة والتصرف بالصخيرة لتقريب خدمات النجدة والانقاذ

تم صباح اليوم الجمعة، إمضاء اتفاقية مشتركة بين الإدارة العامة للحماية المدنية ومجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بالصخيرة (ولاية صفاقس)، وذلك بحضور كل من المدير العام للحماية المدنية العميد محمد رشاد السويسي، ورئيس المجمع، وثلة من الإطارات السامية من المؤسستين.وتتعلق الاتفاقية، ببناء فرقة للحماية المدنية بالصخيرة، بهدف المساهمة في تقريب خدمات النجدة والإنقاذ، والرفع من مستوى التأهب والاستجابة لمختلف الحوادث المحتملة، خاصة ذات الطابع الصناعي، وفق بلاغ نشرته الادارة العامة للحماية المدنية.كما تهدف هذه الاتفاقية، إلى تدعيم التنسيق المشترك في مجالات الوقاية من الأخطار الصناعية، وتحسين سرعة ونجاعة التدخل في حالات الطوارئ، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.